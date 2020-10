Mladík, ktorý sa učí variť, zverejnil FOTO svojej večere: Zbadáte na nej jednu obrovskú chybu?

NEW YORK - Pre niekoho je varenie upokojujúcou činnosťou, iní sa za sporákom zas naopak zapotia. Taliansky spisovateľ Gianmarco Soresi je jedným z tých, ktorým varenie veľmi nejde. Na Twitteri sa podelil s fotografiou, ktorá zachytáva skutočne bizarný omyl. Ľudia sa na tomto prešľape mimoriadne bavia.

Zatiaľ čo niektorí pripravujú chutné večere bez akýchkoľvek problémov, iní si musia vopred preštudovať každý jeden detail v postupe. Príkladom je spisovateľ Gianmarco Soresi, ktorý patrí do druhej skupiny kuchárov. Fotku svojho "majstrovského diela" publikoval na Twitteri, kde sa stretla s množstvom vtipných komentárov. "Učiť sa variť je skvelé," okomentoval svoj záber. Gianmarco si totiž nevšimol, že okrem kuracieho mäsa a papriky trochu podusil aj etiketu s čiarovým kódom, ktorá bola nalepená na kúsku zeleniny. Okrem toho ľuďom neušla ani technika, akou kuchár amatér krájal papriku či špina na sporáku.

Learning to cook is going great pic.twitter.com/oS8769fUXO — Gianmarco Soresi (@GianmarcoSoresi) October 10, 2020

Príspevok sa stal okamžite hitom internetu a získal množstvo reakcií. "Potrhali ste papriku holými rukami?" spýtala sa jedna z užívateľka vzhľadom na to, že paprika v hrnci tak skutočne vyzerá. Ďalší podotkol, že Soresi si zrejme myslel, že etiketa dodá jedlu špeciálnu chuť. Iní zas bez okolkov vyhlásili, že toto je najhoršia vec, akú kedy Talian urobil.

Na druhej strane sa ale našli aj takí, ktorý chceli Gianmarcovi pomôcť a poradili mu, aby krájal jedlo vo veľkosti, ktorú môže skonzumovať na jedno sústo. Jedna zo žien napísala, že paprika a kuracie mäso sa varia rôzne dlho a na rôznych teplotách, nemal by ich teda do hrnca hodiť v rovnaký čas. Mladík po prečítaní komentárov jednoducho odpísal: "Ďakujem všetkým, ktorí poukázali na etiketu, ale už je neskoro." Zrejme tak narážal na to, že ju už stihol skonzumovať. Snáď bude mať pri príprave ďalšieho jedla viac šťastia.