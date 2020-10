Horší online nákup ste ešte nevideli! Žena si zo stránky Wish kúpila svadobné šaty, FOTO pohromy

TORONTO - Budúca nevesta zostala zhrozená, keď jej prišli vysnívané šaty. Nevyzerali totiž vôbec tak, ako na obrázku. Šaty objednala na webovej stránke Wish, v prepočte stáli necelých sedemdesiat eur. Keď ich chcela reklamovať, predajca to odmietol.

Dvadsaťtriročná Meaghan Taylorová si kúpila šaty z druhej ruky na portáli Wish za 60 libier (66 eur). V inzeráte sa písalo, že šaty sú priliehavé a s veľkou sukňou a majú výstrih do tvaru písmena V a čipkované rukávy. Kanaďanka však nebola pripravená na to, že jej domov príde diametrálne odlišný kúsok. Mamička, ktorá sa má vydávať nabudúci rok za snúbenca Keitha, sa na Facebooku podelila o fotografiu v šatách. "To, čo mi prišlo, ma dostalo. Keď som si ich objednávala, nevyzerali ako na tejto fotke," napísala. Napriek tomu, že ju škaredé šaty vôbec nepotešili, neubránila sa smiechu.

Takmer obratom požiadala spoločnosť Wish o vrátenie peňazí, hovorí však, že predajca to odmietol. "Povedali mi, že potrebujem originálne balenie a škatuľu, v ktorej šaty prišli a ktorú som ale vyhodila. Potom som im povedala, že to úplne zničilo moju svadbu, pretože som očakávala šaty na fotografii," pokračuje Meaghan. Nakoniec jej peniaze predsa len vrátili.

Mamička trojročného Brycea tvrdí, že svadba je naplánovaná na časy po pandémii. Chcú tak počkať aspoň dovtedy, kým sa súčasná situácia ohľadom koronavírusu nezlepší. "Dúfame, že sa zosobášime, akonáhle budú zrušené všetky COVID obmedzenia. Naším plánom je budúce leto," dodala Taylorová.