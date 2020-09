Študentovi zmizol mobil: Keď ho našiel, pozrel si FOTO a zistil, kto ho ukradol

Dvadsaťročný Zackrydz Rodzi sa domnieval, že mu telefón ukradli, keď spal. Po tom, ako ho našiel a pozrel si jeho obsah ostal ale poriadne prekvapený. Našiel v ňom totiž niekoľko selfie fotografií a videí opice. To, že mu zmizol telefón, si uvedomil po prebudení v sobotu ráno. "Po lúpeži nebolo ani stopy. Jediné, na čo som myslel, bolo, že je to nejaký druh čarodejníctva," uviedol študent informatiky z Batu Pahat v malajzijskom štáte Johor.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY