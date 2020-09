Tehotnú učiteľku (†31) zabil KORONAVÍRUS: Nakazila sa na večierku, ktorý zorganizovali kolegovia

ANNAPOLIS - Prípad učiteľky Camily Gracianovej z Brazílie prispel do smutnej štatistiky obetí koronavírusovej pandémie. Infikovala sa len niekoľko týždňov pred pôrodom na večierku, ktorý pre ňu pripravili jej kolegovia. Za účasť na oslave však zaplatila tú najvyššiu daň.

Tridsaťjedenročná Gracianová bola počas pandémie mimoriadne opatrná, dávala si veľký pozor a svoj domov opúšťala iba v najnutnejších prípadoch. Jej kolegyne ju však prekvapili a zorganizovali pre ňu predpôrodný večierok. Ten sa však, ako sa neskôr ukázalo, stal pre ňu osudným. Tehotná učiteľka bola totiž o tri dni neskôr pozitívne testovaná na nový koronavírus a skončila v nemocnici v Santa Casa.

Neskôr sa lekári rozhodli, že u pacientky vyvolajú predčasný pôrod. Po narodení dcérky sa jej stav dokonca zlepšil, ale o dva dni zomrela. Podľa jej brata Daniela vírus mutoval veľmi silno a jeho sestra nemala šancu. Jeho neter je údajne v poriadku, aj keď sa narodila predčasne.

Ako sa nakoniec ukázalo, Camila sa nakazila od svojej kolegyne, ktorá nemala v čase konania večierka žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Zverejnením tragického príbehu mladej ženy apeluje teraz jej rodina na širokú verejnosť, aby nikto nepodceňoval nákazu koronavírusom. "Táto choroba prináša do rodín toľko smútku, až je to neuveriteľné. Je to celé veľmi smutné," napísal jeden užívateľ Facebooku.