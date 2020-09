Vedci spočítali dĺžku prehistorického predátora: Toto monštrum kedysi žilo na Zemi

BRISTOL - Nová štúdia publikovaná v odbornom časopise Scientific Reports odhalila veľkosť prehistorického mega žraloka. Experti donedávna veľkosť megalodona otodusa len odhadovali, no vedecké tímy z Univerzity v Bristole a Swansea dokázali určiť presné rozmery vrátane plutiev, ktoré boli veľké ako dospelý človek.

Veľký biely žralok zobrazený vo filme Čeľuste z roku 1975 je vzdialeným potomkom megalodona. Vedci pomocou matematických metód a porovnaní so žijúcimi príbuznými zistili celkovú veľkosť megalodona z triedy parýb, ktorý žil v oceánoch pred 23 až tromi miliónmi rokov. Zistenia naznačujú, že meral až šestnásť metrov, jeho hlava bola dlhá 4,65 metra, chrbtová plutva bola vysoká približne 1,6 metra a chvostová plutva takmer štyri metre.

Zuby megalodona Zdroj: Getty Images

Paleobiológ z Univerzity v Bristole Jack Cooper označil túto štúdiu za svoj vysnívaný projekt. "Vždy som bol blázon do žralokov. Ako vysokoškolák som pracoval a potápal sa s veľkými bielymi žralokmi v Južnej Afrike, samozrejme chránený oceľovou klietkou," uviedol. Megalodon bol podľa jeho slov zvieraťom, ktoré ho pritiahlo k paleontológii už ako šesťročného. Jeho snom bolo preštudovať toto tajomné zviera. Dnes sa konečne stal skutočnosťou.

Experti donedávna fosílie tohto žraloka porovnávali iba s veľkým bielym žralokom, no v najnovšej analýze zobrali do úvahy päť moderných druhov žralokov. Najskôr testovali, či sa moderné zvieratá zmenili, keď rástli. Vo svojom pozorovaní zistili, že to tak nie je a moderné žraloky sa od svojich predkov príliš nelíšia.