VIDEO Hrdinský čin, z ktorého mrazí: Mark zachránil svoju lásku z čeľustí žraloka, neuveriteľné okolnosti!

Svojej tridsaťpäťročnej manželke Chantelle Doyleovej následne pomohol doplávať na pobrežie, odkiaľ ju previezla helikoptéra do nemocnice s ťažkým poranením pravej nohy, napísal spravodajský server BBC.

Podľa expertov útočilo zrejme mláďa žraloka bieleho dlhé asi tri metre. "Tento chlapík tam dopádloval a zoskočil zo svojej dosky na toho žraloka a mlátil do neho, aby ju pustil a potom jej pomohol späť na pláž," poznamenal Steven Pearce, šéf miestnych plavčíkov z mesta Port Macquarie na východe Austrálie, kde k incidentu došlo. Jednalo sa podľa neho o hrdinský čin.

Humble Hero: Mark Rapley yesterday saved his wife's life by repeatedly punching a shark in the head as it attacked. @mhammond7 spoke to him to hear the incredible story. pic.twitter.com/o8HF3WPEHI