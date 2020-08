VIDEO Online výučba sa zmenila na horor: Študenti ostali vydesení, keď TO zbadali za chrbtom učiteľa

Zdroj: Youtube/El sietes Channel

MONTERREY - Na internete sa objavil záznam z online hodiny, ktorú viedol učiteľ z Monterrey v Mexiku. Video by sa nijako neodlišovalo od podobných lekcií, keby pedagógovi uprostred výkladu do jeho triedy nečakane nepribudla jedna "žiačka". Tá vzbudila obrovský záujem užívateľov a zároveň potešila priaznivcov paranormálnych javov. Pragmatici to však považujú za veľmi nevydarený pokus zaujať.