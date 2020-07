Chlapček (2,5) sa bojí spávať: Keď povedal svojej babke prečo, začala sa báť aj ona

Bez ohľadu na to, aký starý ste, nočné mory sú nepríjemnou záležitosťou v každom veku. Jedna rodina z Veľkej Británie nemôže prísť na to, či si 2,5-ročný chlapček vymýšľa, keď hovorí, že ho každú noc navštevuje strašidelná pani, alebo je za tým niečo viac. Babičku dieťaťa tento príbeh znepokojil natoľko, že dokonca požiadala o pomoc širokú verejnosť. S problémom sa obrátila na portál Slate.com. "Môj 2,5-ročný vnuk mal za posledný týždeň a pol opakujúcu sa nočnú moru. Keď som sa ho opýtala, či s ním postava hovorí a prečo si myslí, že je tam, povedal, že si musí niečo zobrať z jeho izby a chce mu dať niečo na nohy," prezradila staršia žena.

Zdroj: Getty Images

Chlapček sa preto bojí spávať. Jeho babka pripisuje prítomnosť strašidelnej dámy zmenám, ktoré nastávajú v chlapcovom živote. Údajne sa učí chodiť na nočník a okrem toho sa pred štyrmi týždňami narodila jeho malá sestrička. "Viem, že takéto zmeny môžu spôsobiť, že deti majú nočné mory a rozumiem, že v tomto veku je fantázia živá," skonštatovala chlapcova babička.

Dodáva, že rodina je v rozpakoch a netuší, ako zvládnuť túto situáciu. Viacerí užívatelia podotkli, že týždeň a pol nie je príliš dlhá doba pre opakujúcu sa nočnú moru. Rodina by možno mala chvíľu počkať a zistiť, čo tomu predchádza. Rodičia chlapca by okrem toho mohli vyskúšať bežné prostriedky na nočné mory, napríklad spať so zažatým svetlom. Chlapec môže použiť aj "sprej na strašidelné dámy", čo na dieťa bude pôsobiť placebo efektom. Ak to všetko zlyhá, rodina by možno mohla zvážiť kúpu kamery, aby si bližšie posvietila na paranormálne aktivity v dome.