VIDEO Dvojica si užívala romantické rande, keď vtom prišiel trápny moment: Chcel som sa prepadnúť pod zem!

Barman Neil zajednal pred pár dňami stôl v reštaurácii The Old Docks Bar and Grill v meste Londonderry. Pokojne si tam užíval spoločnosť Jean, keď sa ich rande zrazu stalo stredobodom pozornosti celého podniku. Jeho majiteľ Liam Shields, mimochodom Harkinov kamarát, na dvojicu ušil poriadnu búdu. Na stôl im totiž poslal fľašu šampanského ozdobenú prskavkou, aby to vyzeralo tak, že sa práve zasnúbili.

Ostatní hostia im začali tlieskať, aplaudovať a gratulovať, no Neil a Jean ich nadšenie rozhodne nezdieľali a od hanby by sa v tej chvíli najradšej prepadli pod zem. "Nemohol som nič robiť. V tom momente som najviac túžil po tom, aby sa zem otvorila a pohltila ma. Sledovala nás celá reštaurácia, bolo to mimoriadne trápne," povedal mladík.

Na rozdiel do neho si Liam celú situáciu priam vychutnal. "Pozerať sa na to bolo na nezaplatenie. Celý podnik tlieskal a blahoželal im. Strašne som sa na tom smial," hovorí Shields s tým, že kamaráta s jeho spoločnosťou schválne posadil do stredu, aby na nich každý videl. Dvojica to ale napokon zobrala s humorom a s Liamom si na konci večera pripila. Jean zároveň prisľúbila, že sa s Neilom ešte určite stretne.