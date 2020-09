FOTO Mladík má nezvyčajnú záľubu: Skúša kvalitu lavičiek, ľudia ho zbožňujú

Sam Wilmot brázdi Veľkú Britániu a hodnotí kvalitu lavičiek v rôznych kútoch krajiny. Užívatelia sociálnej siete tak aj vďaka jeho nápadu získavajú informácie z mnohých miest, ktoré doteraz veľmi nepoznali a zároveň sa zabávajú na hodnoteniach, ktoré Angličan adresuje návrhárom a správcom jednotlivých lavičiek.

Kvalitu týchto výrobkov hodnotí podľa stupnice od jedného bodu do desať a to na základe dôležitých kritérií, akými sú pohodlie, dizajn, umiestnenie a výhľad. Doteraz ich otestoval takmer 200, ale zatiaľ ani jedna nedosiahla najvyššie skóre 10/10. Napríklad lavička umiestnená pri pamätníku v Bridgewater v Somersete dostala hodnotenie 5/10. „Tento štýl je jedným z tých lepších. Oceňujem prácu s kovovým rámom. Dobre spracované sú aj dosky, ktoré mali kedysi pekný lakovaný povrch. Lavička sa nachádza v pekne udržiavanej vojnovej pamätnej záhrade, má krásny kamenný podstavec a peknú plaketu,“ hovorí do kamery Sam. Nevynecháva ani ďalšie dôležité kritéria a uvádza, že lavička má dobrú výšku a jeho chrbát zostal v sede sklonený pod správnym uhlom.

Skóre 7/10 získala lavička v opátstve Lee Abbey v Devone a jej hodnotiteľ o tomto regióne hovorí, že má jednu z najlepších scenérií a lavičiek v okolí a iba kúsok od kempingu sa ukrýva klenot, ktorý odhaľuje výhľad na záliv Lee Abbey. „Trávnatý porast v jej okolí bol trochu bujarý, ale stále poskytoval dostatok priestoru na to, aby som si mohol pohodlne umiestniť nohy,“ hovorí mladý muž a dodáva, že lavička je pohodlná, dobre umiestnená, operadlo má v dobrej výške a jej sedadlo je správne klenuté. Dodal aj to, že celkovo ide o veľmi uspokojivé miesto na sedenie, vhodné na relax.

Najvyššie skóre 9/10 dal Sam lavičke pri baptistickom kostole sv. Jána v Old Sodbury v Somersete, ktorú tejto lokalite venovala miestna rodina. „Trpezlivo som čakal, kým si sadnem na túto lavicu, ale oplatilo sa. Nedávny dážď v kombinácii so slnečnými lúčmi ponúkli dokonalú šancu vychutnať si nádherný výhľad.“ Okúzlili ho aj technické parametre a ocenil jej pohodlnosť a pevné lakťové opierky. Uviedol aj to, že voči miestu a lavičke nemá žiadne výhrady, ale ľudia, ktorí fajčia v dopoludňajších hodinách na cintoríne, by mali prejaviť trochu úcty voči zosnulým, ktorí našli v okolí kostola miesto posledného odpočinku.

„Nedal som tej lavičke desať bodov, lebo to najvyššie hodnotenie udelím až potom, keď ukončím testovanie. A ak vás zaujíma, ako má vyzerať zlá lavička, jej model je umiestnený napríklad v Bathamptone a mal by ju vraj vyskúšať chiropraktik. Nachádza sa na svahu pozdĺž kanála, horná časť chrbtovej opierky končí v polovici chrbta, takže nie je možné oprieť sa. Je aj veľmi nízka, dosť nepohodlná, bez pevného základu či opierky a mizerným výhľadom s veľkým pohybom ľudí v jej okolí. Zúfalo tiež potrebuje údržbu a náter. Na túto lavičku by som sa nechcel vrátiť a moje skóre je 3/10,“ uvádza Sam.