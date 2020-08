Vedci sú ohromení: Dve školáčky objavili asteroid, ktorý smeruje k Zemi!

Radhika Lakhaniová a Vaidehi Vekariyová z mesta Surat v indickom štáte Gudžarát pracovali na školskom projekte, ktorý vyhlásila NASA v spolupráci s agentúrou SPACE India. V rámci neho mali príležitosť rozšifrovať a analyzovať fotky, ktoré vytvoril teleskop na Havaji. Takto objavili asteroid, ktorý dostal pomenovanie HLV2514! Astronómovia nešetria chválou a z objavu sú nadšení. "Pozor, pozor! Sme hrdí na to, že môžeme oznámiť, že dve študentky zo Suratu objavili nový asteroid," informovala na Twitteri SPACE India.

DISCOVERY ALERT!

We are proud to announce VAIDEHI VEKARIYA SANJAYBHAI and RADHIKA LAKHANI PRAFULBHAI, two students of P.P. SAVANI CHAITANYA VIDYA SANKUL (CBSE) from Surat with the help of SPACE-AIASC discovered a new Asteroid which is a Near-Earth Object named HLV2514. pic.twitter.com/HXpOvrwxNY