Ľudia prispeli na chlapčekovu operáciu: Keď zistíte, čo jeho matka (29) spravila s peniazmi, puknete od zlosti

Natalie Websterová (29) skončila v putách pre podozrenie, že peniaze z finančnej zbierky určené na záchranu jej niekoľkomesačného syna minula na vylepšenie svojho zovňajšku a nové vozidlo. Informoval o tom denník The Sun.

Websterová má päť detí a prostredníctvom verejnej zbierky na Go Fund Me žiadala peniaze na operáciu srdca najmladšieho syna. Celkovo sa vyzbieralo okolo 10.000 libier (vyše 11,2-tisíca eur), no na účet rodiny bolo prevedených iba 4 200 libier (cca 4 700 eur).

Websterovej syn, ktorému ľudia prispeli na operáciu Zdroj: Go Found Me

Ženiným susedom prišlo zvláštne, že v tom čase pribudlo na dvore domu nové auto. „To je výsmech. Práve teraz si dala urobiť nové prsia, kúpila si nové auto a jej deti sa topia v zlate. Minulý rok ale nedokázala ušetriť skoro nič,“ rozhorčuje sa žena, ktorá chce späť svojich 135 libier (asi 151 eur), ktoré venovala na chlapčekovu operáciu.

Nahnevaných darcov je viac. Pred Websterovej domom sa dokonca zhromaždili a žiadali ju, aby im vysvetlila podozrivé nákupy. Vtedy zasiahla polícia.

Päťnásobná matka v súčasnosti čelí podozreniu z podvodu a zneužitia finančnej zbierky, ktorá bola určená na operáciu jej dieťaťa.