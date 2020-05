Žena (26) sa predávkovala kofeínom, mala byť už dávno mŕtva: Toto sa s ňou stalo

Kofeín patrí k najrozšírenejším stimulantom, pretože má svoje zastúpenie nielen v káve a čaji, ale aj v iných potravinách. Jeho primerané množstvo priaznivo povzbudí a reštartuje organizmus, prehnaná dávka však môže spôsobiť viaceré vážne zdravotné komplikácie. Už dávka jeden až dva gramy má nebezpečné toxické účinky a vedie ku tachykardii (zrýchlenie frekvencie srdca nad sto úderov za minútu), dezorientácii, rozpadu kostrového svalového tkaniva, halucináciam alebo mánii. Dôkazom je nedávny prípad 26-ročnej ženy, ktorá skončila na oddelení intenzívnej starostlivosti krátko po tom, ako skonzumovala 20 gramov kofeínového prášku. Len pre porovnanie, ide o dávku, ktorá zodpovedá 56 šálkam kávy.

Zdroj: Getty Images

Britka dorazila do londýnskej nemocnice so silným búšením srdca, potením, úzkosťou a problémami s dýchaním. Mala zvýšenú srdcovú frekvenciu - až 109 úderov za minútu a nízky krvný tlak. Vyšetrenia preukázali tachykardiu a metabolickú acidózu, čiže stav, pri ktorom sa v tele hromadí kyselina. Pacientka skončila na JIS-ke, kde jej nasadili fentanyl a rokuróniom a pripojili na pľúcnu ventiláciu. Žene podávali aj živočíšne uhlie, ktoré viaže toxíny v čreve a bráni tak absorbcii kofeínu do krvného riečiska. Po týždni sa jej životné funkcie znormalizovali. Podľa lekárov mala veľké šťastie; testy totiž odhalili, že hladina kofeínu v jej tele dosahovala 147,1 mg/l, pričom smrteľná dávka predstavuje už množstvo 80 mg/l.

Zdroj: Getty Images

Žena neskôr vyjadrila znepokojenie nad tým, aké jednoduché bolo získať prípravok, z ktorého sa predávkovala. V USA a Austrálii je zakázaný, pretože v týchto krajinách v súvislosti s jeho užívaním zaznamenali niekoľko úmrtí. Kilogramové balenie, ktoré si objednala za 29,99 libier, jej bez problémov doručili hneď na druhý deň. "Ja a moja rodina sme šokovaní z toho, ako jednoducho a lacno sa môže každý dostať k takému veľkému množstvu kofeínu," uviedla.