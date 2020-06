Cyklistu (26) na dovolenke zrazilo auto: FOTO Aj po skoro roku ho máta zakaždým, keď sa pozrie do zrkadla

Angličana Ryana Pikea máta spomienka na dovolenku na Bali ako nočná mora a spomenie si na ňu zakaždým, keď sa pozrie do zrkadla. Nehoda na bicykli, ktorá ho zastihla na ostrove minulý rok v auguste, sa totiž skončila s veľmi vážnymi zraneniami. Mladík mal viaceré zlomeniny, pomliaždený hrudník, krvácanie do mozgu a prišiel o 12 zubov.

„Vracali sme sa k našej vile. Vtom sa spoza rohu vyrútilo auto, tak som sa mu chcel vyhnúť. Narazilo do mňa, vymrštilo ma, preletel som asi tri metre a skončil v betónovom kanáli, do ktorého som dopadol tvárovou časťou,“ hovorí.

Ryan Pike Zdroj: FB/Ryan Pike

Zraneného cyklistu previezli v bezvedomí do miestnej nemocnice, kde ho chirurgovia zošívali asi 8 hodín a do oblasti čeľuste mu implantovali päť kovových doštičiek. „Po dvoch týždňoch som bol schopný vrátiť sa domov do Westonu. Šiel som rovno do nemocnice, urobili mi viaceré vyšetrenia a zistili, že mám aj krvácanie do mozgu.“

Ryan sa postupne zotavil zo všetkých pomliaždenín a zlomenín, ale jeho čeľusť a zuby sú naďalej v zúfalom stave a volajú nielen po šikovnom stomatochirurgovi, ale aj nemalých financiách.

Zdroj: FB/Ryan Pike

„Potrebujem sedem implantátov, aby som udržal čeľusť na svojom mieste, pretože je slabá, všetko sa mi hýbe,“ hovorí Angličan a dodáva, že náklady na jednotlivé zákroky sa vyšplhajú na 50.000 libier (55.930 eur). „Každý zub má svoju funkciu, zatiaľ mi všetko drží špeciálny strojček, ale nie je to bohviečo. Bez bolesti sa nedokážem ani najesť.“

Doteraz minul 30.000 (33 560 eur) a ďalších 20.000 (22.370 eur) si požičal. Teraz dúfa, že sa mu podarí niečo vyzbierať aj prostredníctvom nadačného fondu, ktorý si založil. „Viem, že všetci teraz prechádzajú skutočne ťažkým obdobím a preto som svoje rozhodnutie dlho zvažoval. Možno niečo vyzbieram,“ dúfa Ryan a ďakuje rodine a priateľom, ktorí mu veľmi pomáhajú.