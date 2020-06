VIDEO Sebeckí vodiči totálne zablokovali sanitku! Len preto, aby si mohli kúpiť McDonald’s

Záchranári, ktorí sa ponáhľali za pacientom, museli 3. júna nedobrovoľne zastať na ceste Penn Road, pretože ich zablokovala dlhá kolóna ľudí čakajúcich na McDonald’s. Situáciu na video nakrútila Tia-Anne Sterlingová. Na záberoch figuruje muž v zelenej reflexnej veste, ktorý naznačuje vodičom, aby sa o kúsok pohli a uvoľnili tak miesto. NIkto to však neurobil, pretože sa všetci báli, že budú predbehnutí v rade. "Ľudia odmietajú uhnúť záchranke," napísala rozčúlená Sterlingová s tým, že jej je zle zo správania ľudí. "Predstavte si, že by tá sanitka išla pre vašu milovanú osobu alebo niekoho, kto vám je blízky," dodala.

Hovorca záchrannej služby neskôr informoval, že aj napriek obmedzeniu sa posádke záchranky podarilo doraziť na miesto do pätnástich minút. Napriek tomu je sebecké konanie vodičov čakajúcich na jedlo z fastfoodu neodpustiteľné a pobúrilo tisíce ľudí. "Mali by sa za seba hanbiť! Je to blbý McDonald’s, môžete si poň ísť kedykoľvek," okomentoval zábery jeden užívateľ.

Zdá sa, že uvoľňovanie opatrení so sebou prináša aj negatíva. Kvôli tejto kolóne čakajúcej na McDonald’s muselo mesto odkloniť autobusovú trasu National Express vo Walsalle. Podobne dlhé rady sa minulú nedeľu tvorili v ďalších siedmich pobočkách McDonald’s v oblasti.