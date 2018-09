Záchranári si na sanitke našli arogantný odkaz na FOTO: Sme z toho maximálne znechutení

BATH - Odkazy šoférov plné hnevu a sarkazmu za stieračmi sanitiek vytáčajú anglických záchranárov. V poslednom čase je ich totiž čoraz viac. Zatiaľ čo sa však oni ponáhľajú k pacientom bojujúcim o život, vodiči riešia najmä to, že nemajú kadiaľ prejsť so svojím autom.

Vo Veľkej Británii sa opäť raz pretriasa prípad šoféra, ktorý v pondelok nechal odkaz na záchranke v meste Bath. Ironicky v ňom ďakuje záchranárom za to, že mu zablokovali cestu a on nemohol prejsť. Dokonca spresnil, že stačilo záchranné vozidlo posunúť o desať metrov dopredu a bolo by všetko v poriadku.

"Ľudia si vôbec neuvedomujú, že v našom povolaní ide o sekundy. Nemáme čas sledovať, či sme nechali voľný vjazd do ulice. Naozaj to nejde," krúti hlavou záchranár. Spolu s kolegami sa v inkriminovaný deň ponáhľali k prípadu s vysokou prioritou a možno práve to, že dorazili včas a neriešili parkovanie, zachránilo pacientovi život.

Zdroj: Getty Images

Záchranári sa s nesúhlasnými a drzými odkazmi stretávajú príliš často a zverejňovaním takýchto prípadov sa snažia vodičom vysvetliť, že majú byť trpezliví. "Možno dokážete zachrániť život, ale neparkujte takto hlúpo a neblokujte mi cestu," rozčuľoval sa minulý mesiac ďalší muž, ktorý musel čakať na odchod sanitky 45 minút. "Z takého postoja sme znechutení," tvrdia záchranári a pripomínajú, že nabudúce ich budú možno potrebovať práve tí, čo tieto odkazy vypisujú, alebo ich blízki. A potom im bude pravdepodobne úplne jedno, koľko ľudí bude stáť v zápche za odstavenou sanitkou.