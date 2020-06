Pozor, ak cítite tento smrad! Môže ísť o varovný signál prítomnosti koronavírusu

NEW YORK - Odhaliť prítomnosť koronavírusu je v súčasnosti možné len pomocou testov. Podľa profesora z Newyorskej univerzity verejného zdravia nám však môže v tomto smere pomôcť vlastný nos. Pozor si vraj treba dávať na priestory, kde sa šíri zatuchnutý zápach.

"Ľudia by sa mali vyhýbať miestam a budovám, v ktorých sa šíri plesnivý a zatuchnutý odor. Je to totiž známka toho, že sa v nich nevetrá, takže sa v nich môže ukrývať aj koronavírus. Platí to napríklad pre reštaurácie, bary, obchody, kostoly či súkromné firmy," upozorňuje profesor politiky zdravia a riadenia z Newyorskej školy verejného zdravia Bruce Y. Lee v článku zverejnenom v časopise Forbes.

Zdroj: Getty Images

Zatuchnuté priestory signalizujú, že sa v nich dostatočne nevetrá a tvorí sa v nich vlhkosť. A keďže koronavírus sa šíri kvapôčkami, ktoré ostávajú vo vzduchu, správna ventilácia je pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy kľúčová. "Ventilácia zohráva v procese odstraňovania nahromadených patogénov vírusu vo vzduchu tú najdôležitejšiu rolu," píše sa v štúdii, ktorú vykonalli vedci z Globálneho cetra pre výskum čistého vzduchu pri Univerzite v Surrey (GCARE).

Zdroj: Getty Images

Rovnaký názor majú aj epidemiológovia z Univerzity v Hongkongu, ktorí tiež považujú zle odvetrávané priestory s veľkou koncentráciou ľudí za hlavnú príčinu masívneho šírenia nákazy. Mnohé prípady potvrdili, že ohnisko nákazy vypuklo v reštaurácii či v kostole, čiže miestach, v ktorých sa dostatočne nevetrá.