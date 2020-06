Tínedžerku (†19) našli ležať mŕtvu na posteli: Keď lekári zbadali, čo je vedľa nej, všetko im bolo jasné

PATHUM THANI - Tínedžerka z Thajska bola nájdená mŕtva po tom, ako ju zasiahol elektrický prúd z predlžovacieho kábla, cez ktorý si nabíjala telefón. Sestra ju viackrát varovala, aby ho nepoužívala, no dievčina si jej rady nezobrala k srdcu. Upozorňujeme, že nasledujúce fotografie sú nevhodné pre osoby s citlivou povahou.

Devätnásťročnú Lae Khonmayovú našiel minulý utorok večer ležať na posteli s malým ventilátorom a mobilom v ruke jej kamarátka Phuwan Pimthongová (20). V ruke držala predlžovací kábel so zásuvkami, do ktorých boli zapojený ventilátor a mobil. Biela plastová krabička bola poškodená. Podľa Phuwan sa rozbila už pred niekoľkými mesiacmi, no Lae ju napriek tomu stále používala.

Zdroj: profimedia.sk

Pimthongová okamžite vypla hlavný istič a zavolala záchranku. Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania zomrela Khonmayová po tom, ako sa dotkla odkrytej zásuvky a utrpela elektrický šok. Pred neopatrným zaobchádzaním s káblom varovala nebohú aj jej sestra Pieo Phommasingová (32). "Niekoľkokrát som jej povedala, aby ho prestala používať a dala to preč, lebo kábel bol už starý a poškodený. Nepočúvla," vyhlásila.

Zdroj: profimedia.sk

Podľa Pieo sa Lae na druhý deň chystala do Laosu navštíviť svoju rodinu. Mala už dokonca zbalené aj tašky. "Chystala sa vrátiť do Laosu, pretože v Bangkoku pre ňu momentálne nebola žiadna práca. Potom sa ale stala táto tragédia," pokračuje Phommasingová. Telo jej zosnulej sestry bolo prevezené do nemocnice na pitvu. Následne bude môcť prebehnúť jej pohreb.