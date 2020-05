Zahmlievajú sa vám pri nosení rúška okuliare? Poznáme TRIKY, ako tomu zabrániť

Ľuďom s okuliarmi komplikuje nosenie rúška nepríjemné zahmlievanie skiel. Niekedy síce pomáha, keď si ochranu tváre stiahnu pod nos, z toho zas nie sú nadšení epidemiológovia. Britskí lekári prišli ešte v roku 2011 s metódou, ako zahmlievanie okuliarov minimalizovať. Autori článku zverejnenom v odbornom časopise Annals of the Royal College of Surgeons of England vtedy svojim kolegom - chirurgom na sále - radili, aby si pred nasadením rúška umyli okuliare mydlom a vodou. "Potom ich nechajte usušiť alebo ich jemne vysušte mäkkou handričkou," radili.

Zdroj: Getty Images

Mydlová voda totiž vytvorí na povrchu skla ochranný film, ktorý eliminuje kondenzáciu pary, pretože rozptyľuje molekuly vody a predchádza tak zahmlievaniu. Na dosiahnutie tohto cieľa môžete použiť akýkoľvek typ mydla. Na trhu je dostupný aj špeciálny prostriedok proti zahmlievaniu, ktorý využívajú najmä plavci a potápači.

Ak používate rúška upevnené okolo hlavy a nie za ušami, v tom istom časopise píšu lekári aj o inej metóde. Úplne vraj stačí, ak šnúrky neupevníte rovno, ale krížom, čiže vrchnú šnúrku umiestnite pod ucho a spodnú nad ucho. "Na boku rúška sa tak vytvorí malý otvor, v dôsledku čoho nebude vzduch unikať smerom nahor pod okuliare," píšu chirurgovia. Americká spoločnosť plastických chirurgov zasa odporúča prilepiť si rúško na povrch nosa, čím tiež zabránite prenikaniu vzduchu pod okuliare.