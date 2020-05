KORONAVÍRUS Toto je najväčšia chyba, ktorú pravdepodobne robíte aj vy počas nosenia rúška

Aj napriek tomu, že preventívne opatrenia proti koronavírusu sa postupne uvoľňujú, ľudia by aj naďalej mali nosiť ochranné rúška. Podľa odborníkov z CDC vám ale ani to nezaručí stopercentnú ochranu pred nákazou. A to hlavne preto, že mnohí pri nosení rúška robia jednu zásadnú chybu - keď sa ho dotýkajú holými rukami.

Zdroj: Getty Images

"Prvou ochranou proti šíreniu vírusu je umývanie rúk," povedal Jay Wood, hlavný lekár spoločnosti Intuitive Health a spoluzakladateľ Legacy ER & Urgent Care. I keď je pravidelné a dôkladné umývanie rúk niečo, na čo si už väčšina z nás zvykla, aj tí najsvedomitejší ľudia sa občas pozabudnú a ruky si neumyjú. "Široká verejnosť skrátka nie je zvyknutá na časté umývanie rúk, a tak existuje veľa priestoru na krížovú kontamináciu a dokonca sebakontamináciu," vysvetlil Wood.

Podľa jeho slov najvyššie riziko kontaminácie spočíva v prednej časti rúška. Pozor si treba dávať aj vtedy, keď si ho dávame dole holými rukami, kedy sa tie môžu dotknúť kontaminovanej oblasti. Keď sa tak totiž stane, rúško stráca svoj význam a je úplne zbytočné. Expert odporúča, aby sme si rúško dávali dole uchopením gumičiek okolo uší. Nemali by sme sa pri tom dotýkať ochrannej vrstvy, na ktorej môžu byť vírusové častice.

Zdroj: Getty Images

Opakované používanie toho istého rúška môže viesť k rovnakému riziku kontaminácie. Obzvlášť si treba dávať pozor na to, kam použité rúško položíte. Krížová kontaminácia je veľmi pravdepodobná, keď ľudia nechajú rúška napríklad v nákupných košíkoch alebo v aute. Aby ste zabránili krížovej kontaminácii, resp. sebakontaminácii, snažte sa umyť alebo vydezinfikovať si ruky zakaždým, keď sa dotknete rúška na tvári. Rúško by ste si mali oprať v horúcej vode a následne vyžehliť po každom nosení. Tiež sa uistite, že rúško po použití uložíte do papierového vrecka, aby ste zabránili rastu baktérií na minimum.