Je to oficiálne: COVID-19 nie je len obyčajná chrípka, desivé slová lekárov o jeho úmrtnosti

Vedci z Farmaceutickej fakulty Univerzity vo Washingtone vo svojej najnovšej štúdii zisťovali, koľko obetí si vyžiadala súčasná pandémia na území USA. Zistené údaje potom porovnali s počtom úmrtí zapríčinených bežnou chrípkou. Ich štatistický model preukázal, že u pacientov infikovaných koronavírusom je miera úmrtnosti približne 1,3 percenta, kým pri sezónnej chrípke je to 0,1 percenta. "Infekcia COVID-19 je smrteľnejšia ako chrípka a môžeme to potvrdiť bez zdĺhavých diskusií," uviedol autor štúdie Anirban Basu v článku zverejnenom v odbornom časopise Health Affairs.

Jeho tím spracoval údaje o počte zosnulých v 116 okresoch v 33 štátoch USA. Štatistické výsledky však nemusia byť presné, pretože mnoho ľudí je infikovaných, ale majú iba minimálne, alebo aj žiadne symptómy. Takže pri predpoklade, že do konca roka sa nakazí 20 percent americkej populácie, by mohlo zomrieť od 350 000 do 1,2 milióna obyvateľov. Autori štúdie zároveň pripomenuli, že všetko sa môže zmeniť v závislosti od postoja verejnosti k prebiehajúcej kríze. "Toto je obrovské číslo, ktoré sa dá znížiť iba pomocou účinných opatrení v oblasti verejného zdravia. Celkový odhad sa môže v budúcnosti zvýšiť alebo aj znížiť, a to v závislosti od demografických údajov a oblastí, v ktorých sa infekcia bude šíriť. Ak to bude najmä vo vidieckych okresoch, celková úmrtnosť narastie z dôvodu obmedzeného prístupu k zdravotnej starostlivosti," vysvetlil profesor Basu.

Toto nie je prvý výskum, z ktorého vyplynulo, že COVID-19 nie je iba ďalšou chrípkou. Len pred niekoľkými dňami lekári Carlos del Rio z Univerzity Emory a Jeremy Faust z Harvadskej univerzity informovali, že ochorenie vyvolané koronavírusom zapríčinilo za týždeň dvadsaťkrát viac úmrtí než sezónna chrípka, a to dokonca aj pri porovnaní údajov z týždňa s najväčším počtom obetí počas priemernej chrípkovej sezóny. Dvojica lekárov uvádza, že politici a verejní činitelia často porovnávajú sezónnu chrípku a úmrtnosť na SARS-CoV-2 v snahe minimalizovať dopady šíriacej sa pandémie. Tieto porovnania sú podľa odborníkov založené na zavádzajúcich predpokladoch a skutočnosti, že počet ľudí usmrtených chrípkou nie je zaznamenávaný tak, ako úmrtia na SARS-CoV-2. .