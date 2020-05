KORONAVÍRUS Experti sú zhrození: Najvyšší počet infikovaných za jediný deň! Boj zďaleka nie je na konci

ŽENEVA - Uvoľnenie obmedzujúcich opatrení vo viacerých štátoch zapríčinilo prudký nárast infikovaných koronavírusom. Na alarmujúci stav zareagovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá vyjadrila znepokojenie nad súčasným vývojom situácie.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjadril svoje znepokojenie v čase, keď sa celkový počet prípadov ochorenia COVID-19 blíži k piatim miliónom. Odborníci však varujú, že skutočný počet infikovaných je oveľa vyšší, než ako uvádzajú štatistické údaje, pretože v mnohých krajinách je veľmi nízka úroveň testovania. Podľa zdrojov Univerzity Johna Hopkinsa si pandémia doteraz vyžiadala viac ako 326 000 obetí. "Za 24 hodín (20. mája) nám bolo nahlásených až 106 000 prípadov, čiže najviac za jediný deň od začiatku prepuknutia pandémie. Takmer dve tretiny týchto prípadov pochádzajú z krajín s nízkym a stredným príjmom," vyhlásil Ghebreyesus.

Predstavitelia WHO upozorňujú aj na to, že vo viacerých kútoch sveta sa začali množiť prípady, keď ľudia v snahe chrániť sa pred nákazou vírusom SARS-CoV-2 siahajú po liekoch na maláriu. "Ani hydroxychlorochín a ani chlorochín nie sú účinné pri liečbe ochorenia COVID-19. Pri ich užívaní hrozia možné vedľajšie účinky," uviedol doktor Mike Ryan, splnomocnenec WHO pre mimoriadne situácie.

Zatiaľ čo odborníci bijú v tejto súvislosti na poplach, niektorí verejní činitelia to ignorujú. K užívaniu hydroxychlorochínu sa napríklad verejne priznal Donald Trump. V stredu zasa Brazília vydala nové usmernenie schvaľujúce širšie použitie antimalarík v prípadoch mierneho priebehu COVID-19. Mimochodom, Brazília má od začiatku vypuknutia pandémie už tretieho ministra zdravotníctva. Predchodcovia súčasného šéfa rezortu sa vzdali svojej funkcie kvôli sporu s prezidentom Jairom Bolsonarom, ktorý údajne vôbec nezvláda vírusovú pandémiu. Krajina eviduje 270 000 infikovaných, čím sa radí už na tretie miesto v počte chorých na svete.