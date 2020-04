Pentagon odtajnil VIDEÁ, ktoré zachytávajú UFO: Jasná reakcia experta

Pentagon zverejnil tri krátke záznamy fenoménu UFO, čiže neindentifikovateľných lietajúcich objektov. Na dvoch z nich sú zachytené aj hlasy zamestnancov ministerstva, ktorí sa pozastavujú nad ich rýchlosťou. Jeden nahlas rozmýšľa, že by mohlo ísť o dron.

Americké námorníctvo už v minulosti potvrdilo dôveryhodnosť týchto záberov, keď ich v období od decembra 2017 do marca 2018 zverejnila súkromná spoločnosť To The Stars Academy of Arts & Sciences. K ich oficiálnemu publikovaniu zo strany úradov došlo z dôvodu, aby sa vyjasnili všetky pochybnosti o tom, či sú tieto zábery pravé a či niečo znamenajú, odhaľujú alebo skrývajú. "Po podrobnom preskúmaní sme zhodnotili, že autorizované zverejnenie týchto videí neodhaľuje žiadne citlivé informácie a nemá nijaký vplyv na následné vyšetrovanie náletov tohto fenoménu do vojenského priestoru," uviedla hovorkyňa Pentagonu Sue Goughová.

Navy už disponuje formálnymi usmerneniami svojich pilotov o tom, ako môžu klasifikovať niečo, čo im pripomína UFO. V roku 2017 pilot námorníctva David Fravor informoval, že videl neidentifikovateľný objekt v roku 2004. Pohyboval sa vraj spôsobom, ktorý si nedokáže vysvetliť. "Keď som sa k tomu priblížil, rapídne to zrýchlilo a zmizlo do dvoch sekúnd. Bolo to extrémne rýchle ako ping-pongová loptička odrážajúca sa od steny. Akoby sa to odrazilo a nabralo opačný smer," priblížil Fravor, ktorý je už na dôchodku.

Pentagon už predtým skúmal nahrávky viacerých vzdušných interakcií s neznámymi objektmi. Išlo totiž o súčasť už teraz ukončeného utajovaného programu, ktorý bol spustený na príkaz senátora Harryho Reida z Nevady. Ministerstvo obrany odôvodnilo jeho ukončenie tým, že má vyššie priority. Napriek tomu bývalý šéf utajovaného programu Louis Elizondo uviedol, že existuje dostatok presvedčivých dôkazov o tom, že vo vesmíre nie sme sami. "Tieto lietajúce objekty majú charakteristiky, ktorými nedisponuje inventár žiadneho letectva," vyhlásil, pričom krátko nato rezignoval zo svojho postu na protest voči utajovaniu, ktoré bolo podmienkou účasti na programe. Senátor Reid v pondelok na Twitteri uviedol, že by ho potešilo, keby Pentagon sprístupnil spomínané videá, ktoré však podľa neho odhaľujú iba malú čiastočku z výsledkov výskumu.

Niektorí členovia Kongresu prejavili o tému vážny záujem a žiadajú odpoveď na otázku, či sú vojenskí piloti vystavovaní nejakému nebezpečenstvu zo strany neidentifikovateľných objektov. "Nezáleží na tom, či ide o balóny, zelených mužov alebo niečo úplne iné. Nemôžeme predsa od pilotov žiadať, aby riskovali svoje životy," povedala hovorkyňa demokratického senátora Marka Warnera z Virgínie Rachel Cohenová.