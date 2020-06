Našiel truhlu plnú zlata a drahokamov! Neuveríte, ako šťastlivec zistil, kde leží poklad

WASHINGTON - Do amerických Skalnatých hôr sa v uplynulých desiatich rokoch vydali za pokladom tisíce ľudí po tom, čo tam truhlu plnú zlata, rubínov, smaragdov, diamantov, vzácnych mincí, čínskych podobizní z nefritu a predkolumbovských sošiek zvierat ukryl zberateľ umenia a starožitností. Poklad, ktorého hodnota podľa odhadov prevyšuje milión dolárov, teraz objavil jeden nemenovaný šťastlivec, informoval web CNN.

Zberateľ Forrest Fenn (89), ktorý poklad ukryl, o jeho náleze informoval v nedeľu na svojich webových stránkach. „Bol pod baldachýnom hviezd vo sviežej lesnej,“ napísal Fenn vo svojom oznámení. „Človeka, ktorý ho našiel, nepoznám, ale báseň v mojej knihe ho zaviedla na presné miesto,“ dodal.

Fenn denníku Santa Fe New Mexican prezradil, že poklad pred niekoľkými dňami objavil muž, ktorý nechcel byť menovaný. Dodal však, že pochádza z východnej časti USA a o náleze ho informoval prostredníctvom fotografie pokladu. Kde presne sa truhla nachádzala, Fenn neuviedol. Podľa zberateľovho skoršieho oznámenia ale vážila deväť kilogramov a jej obsah ďalších desať.

Forrest Fenn Zdroj: SITA/AP

Ukrytie pokladu bolo pre Fenna spôsobom, ako inšpirovať ľudí k objavovaniu prírody; chcel tak zároveň dať nádej tým, ktorých zasiahla ekonomická kríza. Nápovedy o tom, kde sa poklad nachádza, boli obsiahnuté v básni, ktorá mala 24 veršov, vo Fennovej autobiografii The Thrill of the Chase.

Fenn odhaduje, že poklad sa vydalo hľadať asi 350.000 ľudí z celého sveta. Niektorí dokonca podali výpoveď v zamestnaní a zasvätili honbe za truhlou svoj život, niekoľko ľudí pritom však tragicky zahynulo. „Blahoželám tisícom tých, ktorí sa na pátraní podieľali, a dúfam, že budú naďalej priťahovaní prísľubom ďalších objavov,“ uviedol Fenn na svojom webe.