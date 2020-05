Pozor na to, ako jete! Experti radia, toľkoto času musí uplynúť medzi prvým a posledným sústom

PARÍŽ - Spočívajú vaše stravovacie návyky v tom, že bleskovo zjete jedlo? Či už sú to raňajky, obed alebo večera, opakuje sa stále to isté. Vyprázdnite tanier za štvrť hodinku. Je to zlý zlozvyk, ktorý môže mať neblahé následky, napísal francúzsky denník Le Figaro.

Organizmus potrebuje asi tridsať minút na to, aby zaznamenal, že už nemá hlad. To všetko sa deje prostredníctvom hormónov v tenkom čreve, ktoré sa aktivujú a posielajú signál do mozgu, do hypotalamu, ktorý okrem iného reguluje pocit sýtosti, vysvetľuje fyziológ Gilles Mithieux. Ak teda zhltnete potravu za desať minút, budete mať ešte nasledujúcich dvadsať minút pocit hladu.

Zdroj: Getty Images

Menšie bolesti žalúdka sú jedným z hlavných dôsledkov takejto rýchlej konzumácie. "Trávenie sa začína od etapy, kedy jedlo hryzieme," vysvetľuje dietetička Laetitia Suissová. Ak teda nevenujete dostatok času žuvaním jedla, nie sú potraviny dostatočne rozžuvané, keď prichádzajú do žalúdka. Ten v takom prípade musí na svoju prácu zmobilizovať viac energie, čo vedie k jeho bolestiam. Aby sme sa vyhli nepríjemnostiam, je vhodné robiť si medzi jedením prestávky. Môžeme sa tak pýtať sami seba, či sme ešte hladní. "Trávenie vyžaduje od tela veľa energie. Preto ľudia častokrát vstávajú od stola s pocitom únavy. A keď potraviny prichádzajú do žalúdka v celých kusoch namiesto toho, aby boli požuvané, musí telo vynaložiť ešte viac energie na ich spracovanie. Únava je vtedy ešte väčšia," zdôrazňuje Suissová.

Zdroj: Getty Images

Pocit sýtosti dosahuje vrchol v priemere polhodinu po jedle. Pokiaľ teda zjete jedlo príliš rýchlo, pocit sýtosti prichádza neskôr a vy v jedle pokračujete, hoci by ste už nemali. Aby ste si náležite vychutnali svoje jedlo, musí podľa dietetičky od prvého do posledného sústa uplynúť asi dvadsať minút. Je taktiež vhodné začať jedlo polievkou alebo surovou zeleninou. Tie sú totiž energeticky chudobné, ale zato naštartujú proces, ktorý vedie k pocitu sýtosti. Je to trik, ako si udržať hmotnosť. Ďalším nezanedbateľným bodom je, aby ste si nesadali ku stolu úplne vyhladovení, pretože v tom prípade je veľmi ťažké nezjesť všetko za pár minút. Ideálne je začať jesť len s ľahkým pocitom hladu.