Tragédia počas karantény: Mladíka (†21) pripravila o to najcennejšie, zabil sa!

Red Gale poslal v stredu 1. apríla posledné zbohom svojej matke Polly a blízkym priateľom. Rodina neskôr uviedla, že otec malej dcérky nezvládal domácu izoláciu, pretože kvôli predchádzajúcim psychickým problémom potreboval mať okolo seba svoj "podporný výbor" tvorený najbližšími príbuznými a kamarátmi. "Mal veľa kamarátov a veľkú rodinu, ale keď nastala táto situácia, možnosť ich podpory bola obmedzená," uviedla sestra zosnulého Autumn.

Zdroj: Facebook/Autumn Gale

Ešte dva týždne pred zavedením protikoronavírusových opatrení bola Autumn so svojím bratom u lekára, ktorý mu odporučil návštevu v zariadení vzdialenom zhruba 50 kilometrov od domova. Lenže jeho stav vraj nebol natoľko vážny, aby si ho tam mohli nechať. Potom prišli karanténne obmedzenia, všetci sa sústredili na koronavírus a systém úplne zabudol na tých, ktorí trpia psychickými problémami. "Nebola dostupná žiadna linka, pred týmito ľuďmi sa kvôli nákaze zatvorili všetky dvere. Keď sme sa už aj niekam dovolali, dozvedeli sme sa iba toľko, že neposkytujú poradenstvo mimo úradných hodín," sťažuje sa zdrvená Polly.

Zdroj: Facebook/Red Gale

Redovi najbližší sa mu snažili pomôcť v rámci možností, ale to nestačilo, pretože potreboval odbornú pomoc. Smutný prípad poukázal na dôsledky obmedzujúcich opatrení, ktoré síce eliminujú šírenie ochorenia COVID-19, ale zároveň ohrozujú ľudí s naštrbeným duševným zdravím, ktorí potrebujú pravidelný spoločenský kontakt. Nešťastní pozostalí po Galeovi teraz apelujú na to, aby kompetentní v tomto období vo väčšej miere iniciovali podporu pre ľudí so psychickými problémami, ktorí nezvládajú následky súčasnej situácie. "Poradenstvo v oblasti duševného zdravia musí byť základnou službou poskytovanou pre všetky vekové skupiny. Je to nevyhnutnosť a očakávam, že okolnosti tragickej smrti tohto mladého muža budú riadne vyšetrené," vyjadril sa odborník na psychické zdravie Warren Lloyd z Univerzity Hywel Dda.