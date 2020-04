KORONAVÍRUS Lekári varujú pred ďalšou zdravotníckou krízou: Možno sa týka aj vás!

Doprajete si počas karantény viac pohárov vína alebo iného alkoholického nápoja? Pokiaľ áno, zďaleka nie ste sami. Tento problém začali riešiť vedci z Univerzity v Portsmouthe, ktorí urobili výskum. Cieľom bolo zistiť, koľko ľudí pije alkohol na zahnanie nudy, stresu alebo úzkosti z pandémie. Experti pracovali so znepokojivými údajmi od spoločnosti Nielsen, podľa ktorej sa predaj alkoholu počas pandémie zvýšil o astronomických 241 percent.

Zdroj: Getty Images

"Vplyvy karantény na ľudí zatiaľ nie sú známe, ale podľa vedcov by to mohlo spôsobiť druhú zdravotnícku krízu," poznamenala hovorkyňa univerzity. Jej slová potvrdil aj lekár Matt Parker. Podľa neho nadmerná konzumácia alkoholu je dlhodobo jednou z hlavných príčin úmrtí. Každoročne zabije milióny ľudí na celom svete. Parker uviedol, že práve obdobie izolácie môže viesť k rapídnemu nárastu užívania alkoholu a potenciálne viesť k rozvoju závislosti. Rovnako môže dôjsť k opätovnému alkoholizmu u už abstinujúcich alkoholikov.

Tí, ktorí sa zúčastnili štúdie, denne zaznamenávali množstvo užitého alkoholu a úroveň stresu a nudy. Parker si uvedomuje, že pre mnohých je súčasná situácia skutočne ťažká, no nemožno jej podľahnúť. "Možností, ako sa s tým ľudia môžu vyrovnať, je veľa. Existuje však mnoho neoficiálnych dôkazov o tom, že ľudia pijú viac alkoholu," dodal.

Zdroj: thinkstock.com

Britská charita Alcohol Change nedávno publikovala výsledky zaujímavého prieskumu. Jeden zo štrnástich opýtaných prezradil, že len čo on alebo niekto v domácnosti pije alkohol, zaznamenal vyšší level stresu. Ak by sa tomuto prieskumu podrobili všetci Briti, ukázalo by sa, že 3,5 milióna dospelých momentálne žije v prostredí, kde zvýšená konzumácia alkoholu vedie k úzkosti a konfliktom. "Dúfame, že tieto výsledky včas pomôžu zdravotníkom a vládam pripraviť sa na druhú zdravotnícku krízu a prípadne pomôžu pri jej zmiernení," uviedol James Clay, ktorý prieskum realizoval.