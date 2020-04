Vedci vraj po 1200 rokoch konečne rozlúštili tajný odkaz na vikingskom kameni: Temné proroctvo!

Žula, známa ako Rök stone, sa nachádza vo farnosti Rök na juhu Švédska. Je vysoká 2,5 metra a váži približne päť ton. Experti odhadujú, že pochádza zo začiatku deviateho storočia. Ide vlastne o pomník venovaný synovi, ktorý padol v boji. Dlhé stáročia zostal monolit nepovšimnutý v stene kostola vo vidieckej usadlosti Rök, až do roku 1862, kedy robotníci pri jeho renovácii zistili, že je popísaný z každej strany.

Kód vytesaný runovým písmom (starogermánske hranaté písmo, pozn. red.) do kameňa môže na prvý pohľad pripomínať spleť čmáraníc, no v skutočnosti podľa všetkého skrýva temné proroctvo. V prvom rade ide o chválospev mŕtveho syna, no píše sa v ňom aj o konflikte medzi svetlom a temnotou, teplom a chladom, životom a smrťou. Tím vedcov na čele s Per Holmbergom z Univerzity v Gothenburgu sa ho pokúšali rozlúštiť, aby zistili, čo chceli Vikingovia odkázať ďalším generáciám. Domnievajú sa, že sa ľudstvo snažili varovať pred desivou silou klimatických zmien. V časopise, ktorý vydala Univerzita v Uppsale, výskumný tím vysvetľuje, ako sa im podarilo správu dešifrovať. "Štúdia, ktorá kombinuje perspektívy a nálezy zo semiotiky, filológie, archeológie a dejín náboženstva, predstavuje úplne novú interpretáciu, ktorá vychádza z jednotnej témy a ukazuje, ako je možné chápať pomník v sociálno-kultúrnom a náboženskom kontexte škandinávskej doby Vikingov."

Podľa vedcov bola Teodorikova vláda považovaná za zlé znamenie. Po jeho smrti totiž začali Európu sužovať sopečné erupcie. Regiónom sa šíril aj hladomor a choroby, nehovoriac o zlej úrode plodín. Slnečná obloha sa v momente zmenila na krvavo červenú. V rovnakom období zatmenie Slnka spôsobilo jeho úplné zmiznutie z oblohy. V dôsledku toho až polovica populácie Škandinávie odtiaľ utiekla, aby našli jedlo. Zvyšní obyvatelia poväčšine umreli na hladomor.

"Po tom, čo Vamoth napíše tieto runy. A otec Varin ich napísal po synovi odsúdenom na smrť. Povedzme, že je to spomienka na Odina, ktorý získal dve vojnové koristi, ktoré boli dvanásťkrát považované za vojnové koristi, z jedného na druhého?" znie úryvok z vikingského odkazu. Ďalej sa v ňom objavuje referencia na Slnko a Mesiac a ich mesačnú vojnu o lunárne svetlo. Zvyšok odkazu spomína vlkov, Slnko, bojiská a iné božské obrazy, ktoré sú typické pre Vikingov a ich Bohov.