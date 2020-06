Európska únia rozhodla: Vlk naďalej zostáva chráneným druhom aj mimo chránených území

BRUSEL - Vlk zostáva podľa smernice Európskej únie o ochrane prirodzených biotopov aj naďalej chráneným druhom, a to aj v prípade, že sa zatúla do ľudských sídiel. Rozhodol tak vo štvrtok Súdny dvor Európskej únie, na ktorý sa odvolala agentúra AFP.

Vlky sa kedysi v Európe vyskytovali len veľmi zriedkavo, avšak ich počet začal v chránených častiach lesov stúpať a v niektorých prípadoch dokonca ohrozili ľudí. Rumunskí aktivisti v roku 2016 odchytili vlka, ktorý sa zatúlal do oblasti mimo chráneného územia. Ich snaha premiestniť zviera do prírodnej rezervácie však zlyhala a vlk utiekol do neďalekého lesa.

Tento prípad viedol k tomu, že rumunský súd postúpil záležitosť súdu EÚ, aby rozhodol, či je vlk podľa smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín chránený aj mimo určených oblastí.

Keďže živočíšne druhy, ako sú napríklad vlky, majú " územie prirodzeného pohybu" oveľa väčšie ako sú hranice chránených území, mali by zostať chránené aj mimo nich, rozhodol Súdny dvor EÚ. V dôsledku rozhodnutia môžu byť vlky - a iné chránené druhy - odchytené a premiestnení jedine v prípade, ak príslušné vnútroštátne orgány udelia výnimku z tejto smernice.