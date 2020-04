KORONAVÍRUS Deti sa učia doma, ale táto matka zúri: Môže za to ODKAZ arogantnej učiteľky

Väčšina európskych detí študuje v momentálnej situácii doma a výnimkou nie je ani Veľká Británia. V rodinách si tak zvykajú na nový režim dňa, do ktorého pribudlo viac domácich úloh a rodičia sú nútení učiť sa s deťmi viac ako inokedy. Istá britská mamička sa v tejto súvislosti snažila dodržať stanovený plán školy. Pobúrila ju ale poznámka učiteľky, pretože zagratulovala desiatim deťom, ktoré dokončili úlohu, a ostatným zanechala nepríjemný odkaz: "Všetkým, ktorí to nezvládli, odkazujem, že sa k tejto téme nebudem vracať, keď sa vrátite do školy."

Zdroj: mumsnet.com

Matka si na adresu slov pedagogičky neodpustila uštipačnú poznámk, keď napísala, že zamestnanci školstva sú v týchto dňoch určite veľmi zaneprázdnení, keď ani nemôžu zopakovať zadanie úloh pre deti. Vyžalovala sa aj na stránke Reddit, kde mnohí užívatelia označili učiteľkinu poznámku za veľmi neslušnú, priam až poburujúcu. Iní si naopak myslia, že bola férová. Vzniknutú situáciu okomentoval aj jeden učiteľ, ktorý napísal, že to bolo od jeho kolegyne hrubé a pýta sa, ako to asi bude s novým učivom.