Veľká chyba, ktorú robí väčšina z nás: Ak dávate TÚTO zeleninu do chladničky, spozornite!

LONDÝN - Na Facebooku sa objavil obrázok, podľa ktorého by ľudia mali dávať určitý druh zeleniny do chladničky a iný zase nie. Podľa diskusie sa však zdá, že mnohí skladujú potraviny nesprávne. Pravdepodobne najšokujúcejšie zistenie sa týka uhorky, ktorá údajne vôbec nepatrí do chladničky.

Pokiaľ ide o skladovanie potravín, každý má na vec svoj vlastný názor. Iba málokto skutočne kontroluje etiketu či obal a skladuje potraviny podľa odporúčaného predpisu. Na Facebook sa dostal obrázok, ktorý znázorňuje, kde by ste mali skladovať jednotlivé druhy zeleniny či ovocia.

Ľudí pravdepodobne najviac prekvapilo, že uhorka v chladničke nemá čo robiť. Údajne by sa mala skladovať v skrinke alebo špajzi. Niektorí používatelia Facebooku z tohto faktu stratili hlavu. „Myslím si, že to robia podobní psychopati, ktorí si najskôr nalejú mlieko do čaju alebo do misky na cereálie a až potom pridajú cereálie,“ skonštatovala jedna z osôb.

Podľa obrázku by v chladničke nemal zostať ani cesnak, paprika či zemiaky. Naopak, brokolica, mrkva, špenát či zelené fazuľky majú v chladničke svoje opodstatnené miesto. S týmto názorom sa stotožnila aj jedna zo žien, ktorá sa podelila o svoj príbeh so zemiakmi skladovanými v chlade.

„Nedávno som dala zemiaky do chladničky, lebo pučali príliš rýchlo, neviem, či to bolo teplým počasím, ale vydržali oveľa dlhšie a boli skutočne čerstvé,“ uviedla v komentári.

V chladničke tiež môžete skladovať ovocie, ako napríklad jahody, hrozno, maliny či čerešne. Keď však príde na jablká, avokádo, mango a banány, nechajte ich radšej v špajzi alebo na akomkoľvek suchom mieste izbovej teploty.

Neznáma osoba napriek faktom v tabuľke poznamenala, že ak kúpi niečo, čo bolo v obchode v chladničke, vloží to do chladničky aj doma. „Do chladničky vkladám všetko ovocie, aby vydržalo dlhšie,“ komentuje ďalšia osoba. Otázka skladovania potravín je teda skutočne kontroverzná.