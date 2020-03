FOTO Zemetrasenie v Chorvátsku: Obrovské škody v uliciach Záhrebu, otrasy bolo cítiť až v Rakúsku

Podľa európskych seizmológov malo prvotné zemetrasenie intenzitu 5,3 stupňa, podľa americkej geologickej služby USGS bolo o desatinu stupňa silnejšie. Sever Chorvátska zasiahlo tesne pred pol siedmou, epicentrum bolo údajne len sedem kilometrov severne od Záhrebu.

"Trvalo to vyše desať sekúnd. Rozhodne najsilnejšie, aké som kedy zažil," citovala agentúra Reuters nemenovaného svedka, podľa ktorého nasledovalo dokonca niekoľko následných otrasov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Filip Horvat

Spravodajca Reuters hlásil poškodenú zvonicu kostola, podľa agentúry AP svedkovia prinášali správy o prasklinách na viacerých budovách v Záhrebe či o zničených strechách. Niektorí ľudia utekali von z domov, hlásené sú aj požiare a výpadky dodávok elektriny či pripojenia k internetu.

