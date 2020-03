ONLINE Koronavírus sa stále šíri: Česko má prvého mŕtveho, v USA sa za deň nakazilo 14-tisíc ľudí

Počet nakazených na celom svete je 335,315, zomrelo 14,457 ľudí, vyliečilo sa 96,958 pacientov (údaje z 22. 3. o 18.56 h.)

Svetová zdravotnícka organizácia označila epidémiu za pandémiu

Na Slovensku platí mimoriadna situácia, infikovalo sa 185 osôb, ústredný krízový štáb prijal prísne opatrenia

Aj Česko vyhlásilo núdzový stav, vláda od 16. marca zatvorila hranice republiky, počet potvrdených prípadov nákazy sa tam vyšplhal na vyše tisíc

V Taliansku podľahlo nákaze koronavírusom ďalších 653 ľudí, čo je zatiaľ najviac za jeden deň, mŕtvych je 5 476, omnoho viac ako v Číne

Vo Francúzsku podľahlo nákaze za posledných 24 hodín 112 ľudí

Americký prezident Donald Trump poslal osobný list severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, v ktorom mu ponúkol pomoc v boji proti šíreniu nového koronavírusu.​

Britská vláda žiada zraniteľné osoby, aby zostali tri mesiace doma

​V Česku pristáli ďalšie lietadlá so zdravotníckym materiálom z Číny

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk, k prístupné sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

21:45 Spoločnosť McDonald´s oznámila, že zajtra (v pondelok) zatvorí všetkých 1 350 obchodov vo Veľkej Británii a Írsku. Vyhlásenie, ktoré vydalo vedenie siete reštaurácií, uviedlo, že obchody sa zatvoria v pondelok o 19:00 hod.

21:37 Sýrsky prezident Bašár Asad rozhodol v nedeľu o udelení amnestie a skrátil tresty za všetky trestné činy spáchané pred 22. marcom. Amnestiu ponúkol aj vojenským dezertérom, ktorí sa priebehu najbližších mesiacov vzdajú úradom. Informovala o tom agentúra AP. V najnovšom dekréte sa nehovorí, či je prepúšťanie väzňov motivované snahou zabrániť šíreniu koronavírusu v sýrskych väzniciach. Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

21:15 Sýrska vláda v nedeľu potvrdila prvý prípad nákazy novým koronavírusom v krajine. Informovala o tom agentúra DPA. Koronavírusom sa infikovala osoba, ktorá prišla do Sýrie zo zahraničia. Bližšie informácie ministerstvo neposkytlo, avšak ubezpečilo, že v súvislosti s prípadom boli podniknuté všetky potrebné opatrenia. Vojnou postihnutá Sýria bola poslednou krajinou Blízkeho východu, ktorá potvrdila nákazu novým typom koronavírusu.

21:11 Vo Francúzsku podľahlo koronavírusu za posledných 24 hodín 112 ľudí. Celkový počet obetí nákazy je 674, informovala v nedeľu agentúra AFP. Francúzsko má 16.018 infikovaných. Skutočný počet sa však odhaduje na desaťtisíce. Každý deň sa v krajine vykonáva asi 4-tisíc testov. Rovnaký nárast počtu obetí (112) hlásili z Francúzska aj v sobotu; 7 240 nakazených pacientov leží v nemocniciach. Obe komory francúzskeho parlamentu v nedeľu schválili vyhlásenie "stavu zdravotnej núdze". Opatrenie vychádza z legislatívy prijatej po teroristických útokoch vo Francúzsku z roku 2015.

20:27 Zosúladenie krokov v boji proti šíreniu nákazy koronavírusom bolo hlavnou témou stretnutia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s premiérom Srbska Aleksandarom Vučičom, ktoré sa konalo v nedeľu v Budapešti. Politici si vzájomne vyjadrili solidaritu a zhodnotili aktuálnu situáciu na spoločných hraniciach. Orbán sa s Vučičom dohodol na tom, že v čo najväčšej miere zosúladia kroky Maďarska a Srbska v boji proti šíreniu nákazy novým druhom koronavírusu.

20:30 Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala občanov, aby dodržiavali prísne opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu, na ktorých sa v nedeľu dohodla na telekonferencii s premiérmi všetkých 16 spolkových krajín. Bude si to vyžadovať sebaobetovanie, ale "takto zachránime životy," citujú kancelárku nemecké médiá. Občania sa najmenej dva týždne budú môcť pohybovať v maximálne dvojčlenných skupinách. Výnimku budú mať rodiny a osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

20:10 Česko má prvého mŕtveho, je ním 95-ročný muž, ktorého liečili v nemocnici Na Bulovke. Trpel aj inými chronickými chorobami. Pribúda aj pacientov na pľúcnych ventiláciách. Premiér Babiš dnes telefonoval s kancelárkou Merkelovou a kritizoval, že Nemci nenosia rúška. Podľa Merkelovej nemeckí virológovia uviedli, že to netreba. Export a import tovaru kamiónmi medzi Českom a Nemeckom pritom stále funguje.

19:39 Americký občan a republikán Rand Paul sa stal prvým americkým senátorom, u ktorého potvrdili nákazu koronavírusom. Senátor to oznámil v nedeľu prostredníctvom svojho twitterového účtu, informovala televízia CNN. Rand Paul má 57 rokov a v Senáte Kongresu USA zastupuje štát Kentucky. Pôvodným povolaním je lekár. "Cíti sa dobre a je v karanténe. Neprejavujú sa uňho nijaké symptómy a testovať sa dal len z obozretnosti vzhľadom na to, že intenzívne cestuje a zúčastňuje sa na mnohých podujatiach," uvádza sa v oznámení zverejnenom na oficiálnom twitterovom účte senátora. V USA je momentálne hlásených 389 mŕtvych.

19:00 Počet úmrtí na koronavírus v Spojenom kráľovstve stúpol na 281, pričom v jeden deň hlásili 48 obetí. Úmrtia hlásia aj z Walesu, Škótska a Severného Írska. Sedem ľudí vo Walese, ktorí boli testovaní pozitívne, zomrelo včera na koronavírus, čím sa počet obetí vo Walese zvýšil na 12. Počet ľudí, ktorí zomreli po pozitívnom testovaní v Škótsku, sa dnes zvýšil o tri na 10 mŕtvych. Celkový počet infikovaných vo Veľkej Británii vzrástol na ohromujúcich 5 683 ľudí.

18:50 Nemecká kancelárka Angela Merkelová musí ísť do karantény. Hovorca vlády Steffen Seibert to oznámil v nedeľu večer v Berlíne. Po večernom tlačovom vystúpení bola kancelárka informovaná, že v piatok mala kontakt s lekárom, ktorý bol medzitým pozitívne testovaný na prítomnosť koronavírusu. Nemecká vláda zostruje opatrenia na zabránenie šírenia nákazy.

18:40 Na Britov platí porekadlo Komu niet rady, tomu niet pomoci. Napriek striktným obmedzeniam a príkazom premiéra Johnsona ignorujú všetky pokyny, potulujú sa po parkoch, plážach a nedeľných trhoch. Johnson varoval, že koronavírus nezastavia, ak sa budú spoločenské stretnutia naďalej rozširovať, no Briti sa stále hrnú von a dohadujú si stretnutia. Vláda prikázala jeden a pol miliónu Britov hendikepovaných vekom alebo chorobami zostať doma 12 týždňov, ak chcú ostať nažive. Zdroj: SITA/Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP

18:20 Počet prípadov nákazy koronavírusom v Česku stúpol na 1 120, oznámilo na svojom webe ministerstvo zdravotníctva. Za dnešok pribudlo 73 chorých. Vyliečených je šesť ľudí. Testov bolo vykonaných 15.584. S koronavírusom je v Česku podľa údajov ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha hospitalizovaných 74 ľudí. Na JISkách je 19 z nich, na pľúcnej ventilácii 11 a jeden muž vo Všeobecnej fakultnej nemocnici (VFN) je na špeciálnom prístroji, ktorý okysličuje krv.

18:00 Grécko od pondelka obmedzí pohyb osôb na celom území krajiny v snahe obmedziť šírenie koronavírusu. Oznámil to v nedeľu grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorého citovala agentúra AFP. V Grécku doposiaľ potvrdili 624 prípadov nákazy novým koronavírusom. Počet úmrtí v nedeľu stúpol na 15. Zákaz pohybu osôb, ktorý sa vzťahuje na gréckych občanov aj cudzincov s právom na pobyt, začne platiť v pondelok o 06.00 h miestneho času. Osobám, ktoré nariadenie porušia, bude hroziť pokuta vo výške 150 eur, píše grécky denník Kathimerini.

17:30 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom vo Švajčiarsku naďalej rýchlo rastie a za uplynulých 24 hodín ich pribudlo 901. Informoval o tom v nedeľu portál 20min.ch.

Vo Švajčiarsku je celkovo infikovaných 7 014 osôb, 60 ľudí na chorobu COVID-19 alebo komplikácie s ňou spojené zomrelo, vyplýva z údajov úradu pre zdravotníctvo (BAG). Podľa aktualizovaných údajov je najhoršia situácia stále v talianskojazyčnom kantóne Ticino, kde pripadá 283,5 prípadu na 100-tisíc obyvateľov. Nasledujú kantóny Vaud (205,8) a Bazilej-mesto (203,8).

V celej krajine bol vyhlásený stav núdze.

16:58 Konferenčné centrum v španielskej metropole Madrid sa zmenilo na provizórnu poľnú nemocnicu pre pacientov nakazených koronavírusom. Celkovo v nej má byť až 5 500 nemocničných lôžok, takže by malo ísť o najväčšie takéto zariadenie v Európe, informovala v nedeľu agentúra AFP. Vláda španielskeho premiéra Pedra Sáncheza okrem toho v nedeľu oznámila, že požiada parlament, aby predĺžil stav núdze platný na celom území krajiny o ďalších 15 dní, až do 11. apríla. Stav núdze bol v Španielsku vyhlásený 14. marca na 15 dní a musí byť opakovane predlžovaný.

16:57 Afganistan v nedeľu potvrdil prvé úmrtie na koronavírus. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva podľa denníka Guardian informovalo, že 40-ročný pacient zomrel už pred tromi dňami v provincii Balch ležiacej na severe krajiny, až teraz však prišiel výsledok jeho testu na koronavírus. Ďalší človek, ktorý sa zrejme tiež nakazil koronavírusom, zomrel v nedeľu v provincii Herát. Výsledok jeho testu na prítomnosť koronavírusu bude známy v pondelok. Provincia Herát susedí s Iránom a je zatiaľ najviac postihnutou oblasťou s 18 pozitívnymi prípadmi.

16:48 Pevninská Čína za sobotu zaznamenala 46 nových prípadov koronavírusu. Všetky okrem jediného sa týkajú osôb, ktoré do krajiny pricestovali zo zahraničia, informovala dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na čínsku národnú zdravotnú komisiu. Počet obetí choroby COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, za sobotu vzrástol o šesť na 3 261.

16:42 Obmedzeniam pre boj s koronavírusom budú Američania čeliť pravdepodobne desať až dvanásť týždňov, teda zhruba do začiatku júna. V televízii Fox News to dnes povedal americký minister financií Steven Mnuchin. Spojené štáty patria k najviac postihnutým krajinám, k dnešnému dňu registrujú vyše 25-tisíc nakazených koronavírusom a 325 mŕtvych. V karanténe je dnes zhruba štvrtina Američanov.

16:34 V Nemecku sa celoplošne a podľa jednotných pravidiel sprísnia pravidlá pre pohyb občanov na verejných priestranstvách. Podľa informácií agentúry DPA sa na tom v nedeľu dohodla kancelárka Angela Merkelová počas telekonferencie s premiérmi všetkých spolkových krajín. Občania sa budú môcť pohybovať v maximálne dvojčlenných skupinách. Výnimku budú mať rodiny a osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Na uvedených opatreniach sa už pred začiatkom stretnutia dohodli zástupcovia 12 spolkových krajín. Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

16:33 Obyvatelia Indie vyšli v nedeľu na svoje balkóny a tlieskali, búšili do kovových nádob a vyzváňali zvoncami, aby povzbudili zdravotníkov bojujúcich s koronavírusom. Premiér Naréndra Módí požiadal vo štvrtok 1,3 miliardy obyvateľov krajiny, aby zostali v nedeľu od úsvitu do súmraku doma a o 17.00 h miestneho času (12.30 h SEČ) robili hluk, ktorým by ocenili zdravotníkov, zdravotné sestry a hygienikov. Ľudia reagovali trúbením na lastúry, spievaním vlasteneckých piesní a bubnovaním. Inokedy rušné ulice zívali prázdnotou.

16:30 Severné Macedónsko potvrdilo v nedeľu prvé úmrtie na ochorenie vyvolané novým typom koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA. Prvou obeťou sa stala 57-ročná žena z oblasti mesta Kumanovo na severe tejto malej balkánskej krajiny. Ochorenie u pacientky, ktorá bola v izolácii, potvrdili až posmrtne.Testy, ktoré u nej vykonali pred týždňom, sa totiž omylom zamenili s výsledkami iného pacienta.

16:06 Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie sa budú v pondelok 23. marca 2020 venovať možnostiam zefektívnenia spolupráce v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19. Slovensko bude zastupovať štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus. "Hlavná pozornosť bude, logicky, venovaná koordinácii pri repatriácii občanov členských krajín EÚ," zdôraznil M. Klus s tým, že zasadnutie sa pre koronavírus uskutoční formou videokonferencie.

16:04 Pápež František v nedeľu oznámil, že tento týždeň udelí mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu), ktoré sa tradične udeľuje iba v čase Vianoc a Veľkej noci. Vyzval tiež kresťanov na celom svete, aby sa v stredu na poludnie stredoeurópskeho času zastavili a pomodlili sa spolu Otčenáš v reakcii na krízu zapríčinenú koronavírusom. Pápež uviedol, že mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi udelí v piatok večer z prázdneho vatikánskeho Námestia sv. Petra.

15:51 Podpora vedcov, vytvorenie expertného podporného panelu či zaistenie toho, aby ochranné prostriedky ako rúška či respirátory zostali v rámci priestoru štátov Európskej únie (EÚ). To sú len niektoré z opatrení, ktoré zatiaľ podnikla Európska komisia (EK) v boji s koronavírusom. Pre agentúru SITA to uviedla vedúca tlačového tímu Zastúpenia EK na Slovensku Ingrid Ludviková. Dodala, že komisia pripravuje podporu pre členské štáty vo výške takmer 40 miliárd eur.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa 15:50 Počet ľudí, ktorí sa v Holandsku nakazili koronavírusom, stúpol za uplynulých 24 hodín o 573 (takmer 16 percent) na 4 204. Informovala o tom v nedeľu stránka verejnoprávneho rozhlasu NOS s odvolaním sa na údaje Národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM).

Za toto obdobie pribudlo aj 43 nových úmrtí na chorobu COVID-19 alebo komplikácie s ňou spojené, ktorú vírus spôsobuje; mŕtvych je tak celkovo 179.

15:41 Španielska bilancia počtu obetí narástla o ďalších 394 mŕtvych na celkových 1 720 a opäť sa tak zvýšila o 30 percent, informovala agentúra AFP. Počet potvrdených prípadov nákazy od soboty vzrástol z 24.926 na 28.572, pribudlo ich teda 3 646. Vláda chce podľa médií predĺžiť stav núdze o ďalších 15 dní. Vyše 2 500 ľudí, ktorí mali v Španielsku pozitívny test na koronavírus, už úrady evidujú ako uzdravené, ďalších takmer 1 800 však dnes bolo vo vážnom stave v starostlivosti lekárov. Podľa tlače sú JIS-ky v nemocniciach preplnené, najmä v Madride a jeho okolí.

15:00 Počet infikovaných v Rakúsku dosiahol číslo 3 244. Zotavilo sa 9 ľudí, počet obetí je tiež 9.

Dve lietadlá spoločnosti Austrian Airlines majú priviezť 130 ton ochranných odevov z Číny do Rakúska a južného Tirolska.

14:36 V poľskom meste Wolica je v karanténe celá nemocnica zameraná na liečbu tuberkulózy a pľúcnych chorôb po tom, ako u 38-ročného pacienta zistili koronavírus. V karanténe sú všetci pacienti i personál, teda približne 70 ľudí. Nikto nemôže z nemocnice odísť, ani do nej vstúpiť. Nakazeného previezli do inej nemocnice a je vo vážnom stave.

14:33 Prvé úmrtie na koronavírus zaznamenala Kolumbia. Informoval o tom v sobotu minister zdravotníctva Fernando Ruíz, uviedla agentúra AFP. Ide o 58-ročného muža žijúceho v meste Cartagena, ktorý pracuje ako taxikár a v uplynulých dňoch viezol vo svojom vozidle dvoch cudzincov. Zomrel už 16. marca, ale príčina jeho smrti sa zistila až o niekoľko dní neskôr. V stredoamerickej Kolumbii doteraz zaznamenali 210 infikovaných. Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky

14:30 Vládam k úspešnému boju proti koronavírusu nestačí len poslať obyvateľov svojich krajín do preventívnej karantény. Obmedzenie pohybu musí sprevádzať aj dôsledné testovanie všetkých potenciálnych nakazených a ďalšie zdravotnícke opatrenia. Povedal to popredný expert Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan pre televíziu BBC. Varoval, že bez doplnkových krokov sa po uvoľnení karanténnych režimov môže vírus znovu začať rýchlo šíriť.

14:16 Na konci marca očakáva námestník ministra zdravotníctva Roman Prymula v Česku asi 8 500 nakazených. Po ďalších desiatich dňoch by mohli byť niektoré opatrenia uvoľnené. Prymula sa domnieva, že vláda bude zrejme musieť upravovať pohyb ľudí za prácou do zahraničia. Vďaka zapojeniu laboratórií vrátane Akadémie vied ČR bude kapacita tisícov testov za deň. Budú sa trasovať všetky kontakty nakazených ľudí. V čase návratu Čechov z Talianska a Rakúska malo Česko na začiatku marca denný prírastok nakazených vyše 45 percent, čo bolo horšie než Taliansko.

13.44 Počet oznámených prípadov nákazy koronavírusom v Európe prekročil 150-tisíc, pričom v Taliansku ich je vyše 53-tisíc. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP, ktorá zostavila bilanciu z oficiálnych zdrojov. V Európe zaznamenali najmenej 152.117 prípadov nákazy koronavírusom, podľahlo mu 7 802 osôb. Európa je kontinentom najviac postihnutým pandémiou - pred Áziou, v ktorej evidovali 96.669 prípadov nákazy a 3 479 mŕtvych. Oficiálne údaje odrážajú len časť zo skutočného počtu nakazených, keďže mnohé krajiny testujú len prípady, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu, pripomína AFP.

13:32 Počet ľudí nakazených koronavírusom sa v Rakúsku k nedeľňajšiemu ránu (08.00 h) zvýšil o 13,6 percenta na 3 026. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na rakúske ministerstvo zdravotníctva. Najviac potvrdených prípadov nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus, je naďalej hlásených zo spolkovej krajiny Tirolsko, kde ich zaznamenali 626. V Rakúsku bolo doteraz testovaných 21.368 osôb. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo deväť pacientov. Zdroj: TASR/Wang Yuguo/Xinhua via AP

13:26 Kosovské úrady oznámili v nedeľu prvé úmrtie na ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom. Informovala o tom agentúra AP. Chorobe podľahol 82-ročný muž z dediny Dumnica ležiacej približne 30 kilometrov od hlavného mesta Priština. Pacienta hospitalizovali pred týždňom s príznakmi zápalu pľúc, pričom tiež trpel inými chronickými ochoreniami pľúc a srdca. Koronavírusom sa nakazil od svojho syna a dcéry.

13:08 V Španielsku zaznamenali v priebehu 24 hodín ďalších 394 prípadov úmrtia na koronavírus. Nákaze doposiaľ podľahlo 1720 ľudí, infikovaných bolo 28.572 osôb. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP. Oproti sobote stúpol v Španielsku počet potvrdených nových prípadov nákazy o 3 646, čo je nárast o 14,6 percenta. Ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s pandémiou koronavírusu varovalo, že počet prípadov nákazy sa v nadchádzajúcich dňoch môže ešte zvýšiť.

13:02 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Nemecku sa v priebehu 24 hodín zvýšil o 1 948 a v nedeľu dosiahol 18.610 osôb. Informoval o tom v dopoludnia Inštitút Roberta Kocha (RKI). Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom sa od soboty zvýšil zo 47 na 55. Kancelárka Angela Merkelová bude od 14.00 h prostredníctvom telekonferencie rokovať s premiérmi všetkých spolkových krajín o zavedení celoplošného sprísnenia pohybu občanov na verejných priestranstvách. Niektoré spolkové krajiny takéto opatrenia už zaviedli.

12:54 V čínskom meste Wu-chan, pôvodnom epicentre celosvetovej pandémie koronavírusu, už štvrtý deň po sebe nezaznamenali žiadny nový prípad nákazy. Tamojšie úrady o tom informovali v nedeľu. Vláda však zruší karanténu mesta až vtedy, keď tam nebudú mať žiadny nový prípad 14 dní po sebe. Zdroj: TASR/Xiao Yijiu/Xinhua via AP

12:53 V Španielsku zaznamenali v priebehu 24 hodín ďalších 394 prípadov úmrtia na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2. Nákaze doposiaľ podľahlo 1 720 ľudí, infikovaných bolo 28.572 osôb. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.

12:39 Rumunsko zaznamenalo prvé úmrtie na infekciu spôsobenú koronavírusom . Ide o 67-ročného muža, ktorý tiež trpel onkologickým ochorením v pokročilom štádiu. Informovala o tom agentúra AFP. Muž sa 6. marca vrátil z Francúzska a takmer okamžite ho hospitalizovali s príznakmi typickými pre chrípkové ochorenie. Od začiatku pandémie nákaze podľahlo sedem rumunských občanov žijúcich v Taliansku a vo Francúzsku.

12:31 V Poľsku zomrel 43-ročný pacient infikovaný koronavírusom. Skonal na oddelení anestéziológie a intenzívnej starostlivosti špecializovanej nemocnice v Radomi, potvrdila v nedeľu hovorkyňa nemocnice Elżbieta Cieślak. Príčinou smrti bola infekcia koronavírusom. Pacient je zároveň siedmou obeťou koronavírusu v Poľsku. Podľa poľského ministerstva zdravotníctva má krajina 16 nových prípadov nákazy.

12:29 Britská vláda vyzvala obyvateľov, aby nenavštevovali svoje mamy v Deň matiek, ktorý v Spojenom kráľovstve oslavujú v túto nedeľu. Premiér Boris Johnson sa obrátil na Britov, aby sa vyhli rodinným návštevám a nedeľným obedom, u starších alebo zraniteľných matiek je "podľa všetkých štatistík oveľa väčšia pravdepodobnosť, že zomrú na koronavírus". Johnson v piatok vyjadril nádej, že v Deň matiek navštívi svoju 77-ročnú matku. Jeho kancelária neskôr uviedla, že s ňou bude hovoriť cez Skype.

12:14 Smrteľná nákaza vyplavuje na povrch hnusné stránky ľudskej povahy. Do nemocnice Barnet Ústavu národného zdravia v severnej časti Londýna, ktorá je na prvej frontovej línii proti koronavírusu, sa vlámali neznámi zlodeji a vylomili zo steny bankomat. Stalo sa to v blízkosti reštaurácie pre zamestnancov, ktorá však bola pre karanténu prázdna. Polícia intenzívne pátra po zločincoch..

12:02 Sedem ďalších ľudí zomrelo na koronavírus vo Walese. Celkovo je po pozitívnom testovaní vo Walese už 12 obetí. Päť úmrtí hlásila nemocnica Royal Gwent, jedna obeť zomrela v Nevill Hall a jedna v Nemocnici princa Charlesa. Všetci boli v kategórii s vysokým rizikom, a to buď nad 70 rokov, alebo so základnými zdravotnými roblémami. Včera zomrela najstaršia pacientka vo Walese, 98-ročná Gwynned Ysbyty. Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi

11:36 Irán v nedeľu potvrdil ďalších 129 prípadov úmrtia na koronavírus, čím sa ich počet zvýšil celkovo na 1 685. Informovala o tom agentúra AFP. Podľa iránskeho ministerstva zdravotníctva za posledných 24 hodín potvrdili nákazu koronavírusom u ďalších 1 028 osôb, čím sa ich počet zvýšil na 21.638. Do konca marca zostávajú v krajine zatvorené školy. Mnohé krajiny s Iránom prerušili dopravné spojenia. Irán je jednou z najviac zasiahnutých krajín na svete. Najviac nakazených evidujú v Teheráne.

11:35 Počet obetí ochorenia COVID-19 v nedeľu v Maďarsku stúpol na šesť. Podľa informácie vládneho informačného servera koronavirus.gov.hu nákaze podľahli dve Maďarky vo veku 65 a 75 rokov. Z ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 sa v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava zotavilo už 12 pacientov. V Maďarsku evidujú 131 nakazených. V nemocničnej karanténe je 115 ľudí.

11:18 Americký viceprezident Mike Pence a jeho manželka Karen podstúpili testy na prítomnosť nového koronavírusu a oba ich testy boli negatívne. Informovala o tom viceprezidentova hovorkyňa Katie Millerová na Twitteri. Pence v sobotu oznámil, že sa spolu s manželkou dajú otestovať v reakcii na skutočnosť, že nákazu potvrdili u jedného z pracovníkov jeho kancelárie. Zároveň ubezpečil, že ani on, ani prezident USA Donald Trump neprichádzali s infikovaným pracovníkom do priameho kontaktu.

10:50 Jedna z asistentiek anglickej kráľovnej Alžbety II. ´bola pozitívne testovaná na koronavírus, kým pracovala v Buckinghamskom paláci' . Kráľovná sa pritom stále zdržiava v rezidencii v Buckinghamskom paláci. Prípad nakazenej asistentky prinútil zamestnancov kráľovskej domácnosti, aby sa všetci izolovali.

10:25 Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí odmietol v nedeľu americkú pomoc v boji s koronavírusom. Spomínal pritom nepodloženú konšpiračnú teóriu o tom, že vírus mohol byť vyrobený Amerikou, uviedla agentúra AP. "Bez ohľadu na fakt, že trpíte nedostatkom vo svojom boji proti vírusu, čo ak nám dáte liek, pomocou ktorého zostane tento vírus v Iráne natrvalo?" povedal. "Naším nepriateľom číslo jeden je Amerika. Je to najpodlejší, najhorší nepriateľ Iránu... jeho lídri sú šarlatáni," dodal Chameneí. Koronavírus si v Iráne vyžiadal vyše 1 500 obetí a nakazilo sa ním vyše 20.600 ľudí.

10:20 Aj v týchto ťažkých časoch sa nájdu ľudia, ktorí podvádzajú. Tým viac prekvapí, že mladá žena, ktorá takto konala, sa vyhovára, že chce mať v kríze aspoň chvíľu radosť. Viac si prečítajte v našom článku.

10:15 Na pomoc s dodávkami potravín vo Veľkej Británii bola povolaná armáda. Až 1,5 milióna ľudí s najvyšším rizikom koronavírusu, najmä starších a chorých dostalo od vlády list s pokynom, aby zostali vo svojich domovoch celé tri mesiace.

10:10 V Rakúsku je infikovaných 3 562 ľudí, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je celkovo 15 pacientov, v nemocnici je103 osôb. Podľa informačnej stránky rakúskeho ministerstva zdravotníctva sa opatrenia a obmedzenia predĺžia najmenej do Veľkonočného pondelka.

9:44 Situácia v Maďarsku je čoraz vážnejšia, vyhlásil v sobotu večer vo videoposolstve na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. V pondelok vláda prijme ďalšie opatrenia proti šíreniu nákazy. Počet nakazených stúpol na 131, ochoreniu podľahli štyria ľudia, 115 je v nemocničnej karanténe. Sedem ľudí sa zotavilo. Premiér 13. marca zriadil akčné skupiny pre vzdelávanie, pre výstavbu mobilnej epidemiologickej nemocnice, pre bezpečnosť strategických podnikov, pre medzinárodnú koordináciu, pre komunikáciu, pre mimoriadny právny poriadok, pre financie, pre oživenie hospodárstva, pre výskum vakcíny proti novému koronavírusu a pre ochranu štátnych hraníc.

9:26 V Poľsku je už 547 infikovaných koronavírusom, päť ľudí zomrelo. Dnes ohlásili smrť 45-ročného Głogowčana, ktorý bol po návrate z Nemecka v karanténe. Zatiaľ je však priama príčina jeho smrti neznáma. Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že v nemocnici v Poznani zomrela 37-ročná žena, ktorá bola hospitalizovaná vo vážnom stave so sprievodnými chorobami. Príčiny úmrtia sa vyšetrujú.

9:00 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Česku je 1 047. Prvé tri prípady sa objavili pred troma týždňami, v nedeľu 1. marca. Počas soboty pribudlo 158 nových prípadov. Z choroby sa doteraz vyliečilo šesť pacientov, niekoľko ich však leží v nemocniciach vo veľmi vážnom stave, medzi nimi zubár z Uničova. Nikto zatiaľ ochoreniu nepodľahol. Testov bolo doposiaľ uskutočnených 15.584. Česi nesmú vychádzať bez rúška, seniori nad 65 rokov majú vyhradený čas medzi 7. a 9. hodinou pre nákupy. Po sociálnych sieťach koluje správa o tom, že sa chystá úplný zákaz vychádzania, čo nahnevalo premiéra Andreja Babiša (ANO). Oznámením sa zaoberá už aj polícia.

8:38 Ministerstvo zdravotníctva a prevencie Spojených arabských emirátov a národný úrad pre riadenie krízových situácií a katastrof oznámili, že dočasne uzatvárajú pláže a iné verejné priestory vrátane parkov, kín a telocvičníkov, aby obmedzili šírenie koronavírusu. Reštaurácie a kaviarne by však mohli zostať otvorené, ak poskytujú službu doručovania domov a obmedzia kapacitu klientov na 20 %. Musí byť zabezpečená fyzická vzdialenosť dvoch metrov medzi zákazníkmi. Opatrenia nadobúdajú účinnosť v nedeľu a zostanú v platnosti minimálne dva týždne. Zdroj: Facebook/L.M.M.

8:00 Úrady v pásme Gazy v nedeľu potvrdili prvé dva prípady nákazy koronavírusom. Ide o Palestínčanov, ktorí pricestovali z Pakistanu a po návrate šli do karantény. S odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva v Gaze o tom informovala agentúra AFP. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze uviedlo, že "dvaja občania boli testovaní pozitívne po tom, ako sa vrátili z Pakistanu".

Ani jedna z nakazených osôb karanténu neďaleko hraníc s Egyptom neopustila a nebola tak v kontakte s ďalšími ľuďmi.

7:56 Rumunská vláda zakázala v sobotu vstup na svoje územie väčšine cudzincom a sprísnila obmedzenia pohybu občanov v snahe spomaliť šírenie nákazy koronavírusom. Opatrenie začne platiť v nedeľu večer, informovala agentúra AFP. "Cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti je zakázaný vstup do Rumunska cez všetky hraničné priechody," uviedol rumunský minister vnútra Marcel Vela.

7:43 Ďalších 98 prípadov nákazy koronavírusom zaznamenali v Južnej Kórei, počet nakazených stúpol na 8 897, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Koronavírusu podľahlo v Južnej Kórei zatiaľ 104 ľudí. Prvé úmrtie hlásili pred mesiacom. Väčšinu z doterajších 104 obetí tvoria starší pacienti trpiaci aj inými ochoreniami. Doteraz zomreli iba dvaja ľudia do 50 rokov a vyše 10 percent obetí tvoria osemdesiatnici.

7:30 Americký viceprezident Mike Pence v sobotu podstúpil test, ktorý u neho a ani jeho manželky Karen nákazu koronavírusom nepotvrdil. V noci na dnes to oznámila viceprezidentova hovorkyňa Katie Millerová, napísala agentúra DPA. Pence stojí na čele pracovnej skupiny Bieleho domu, ktorá bola vytvorená na boj s koronavírusom.

7:00 Čína zaznamenala 46 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vrátane prvého prípadu lokálneho prenosu infekcie, ktorý eviduje po štyroch dňoch. S odvolaním sa na správy čínskej národnej zdravotníckej komisie o tom v nedeľu ráno informovali agentúry AFP a Reuters.

6:52 Čile v sobotu potvrdilo prvé úmrtie na nový koronavírus. Ochoreniu COVID-19 podľahla 83-ročná žena.

6:45 Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že plánuje do Talianska poslať svoje tímy zdravotníkov a dezinfekčné potreby, aby krajine pomohlo v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP. Dohoda o vyslaní vojenského zdravotníckeho personálu a materiálnej pomoci do Talianska bola dosiahnutá počas telefonického rozhovoru, ktorý v sobotu absolvovali ruský prezident Vladimir Putin a taliansky premiér Giuseppe Conte.

6:35 Bolívijský Najvyšší volebný tribunál (TSE) v sobotu oznámil, že pre pandémiu koronavírusu sa rozhodol odložiť prezidentské voľby, ktoré sa mali uskutočniť 3. mája. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP. Nový termín volieb tribunál nestanovil. Odloženie volieb požadovala väčšina z ôsmich kandidátov na post hlavy štátu.

6:12 Talianska vláda nariadila v sobotu zatvorenie všetkých podnikov v krajine, ktorých výroba nie je nevyhnutná, aby zastavila šírenie nového koronavírusu. V sobotu to oznámil taliansky premiér Giuseppe Conte, ktorého citovala agentúra AFP.

​6:10 Ukrajinské lietadlo An-124 Ruslan s viac ako sto tonami zdravotníckeho materiálu pristálo v sobotu pred pol dvanástou v noci na vojenskom letisku v Pardubiciach. Ide o ďalšiu z dodávok zdravotníckeho materiálu v rámci núdzových opatrení z dôvodu pandémie koronavírusu, informoval spravodajský server Novinky.cz. Zásielka pôvodom z Číny obsahuje zdravotnícke rúška, respirátory aj ochranné okuliare. Hneď v nedeľu by ich mali začať rozvážať do nemocníc, zdravotníckych a sociálnych zariadení.

​6:00 Až 1,5 milióna ľudí v Británii, ktorí patria do skupín obyvateľstva najviac ohrozených novým koronavírusom, by malo zostať doma po dobu najmenej 12 týždňov. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej vlády. Zdravotníci požiadali tých, ktorí majú vážne ochorenia, ako je rakovina kostí či krvi a cystická fibróza, alebo ktorí podstúpili transplantáciu orgánov, aby urobili všetko, čo je v ich silách a pred vírusom sa chránili vrátane dlhodobého zdržiavania sa vo svojich domovoch.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.

Obrázky: Aktuálny stav (22.03.2020, 3:00 hod.): 3 244 prípadov; spolkové krajiny: Burgenland (54), Korutánsko (98), Dolné Rakúsko (422), Horné Rakúsko (606), Salzburg (209), Štajersko (393), Tirolsko (626), Vorarlbersko (249), Viedeň (369); 21 368 testov, ľudia sa zotavili: 9.