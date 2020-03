Aj vy máte home office? Experti radia, ako správne pracovať z domu, dodržujte tento TRIK!

LONDÝN - Firmy a či mnohé inštitúcie po celom svete svojim zamestnancom v súvislosti so šírením nového koronavírusu nariadili prácu z domu. Či už ste nováčik alebo pracovný veterán, mohlo by sa vám hodiť niekoľko rád, ako udržať vlastnú produktivitu, napísal spravodajský server BBC News. Dopomáha k nej vraj aj to, aby ste nepracovali v pyžame.

V posledných dňoch či týždňoch zaviedli mnohé firmy politiku povinnej práce z domu. Je realistické predpokladať, že presun do improvizovaných domácich kancelárií, čo je pojem známy pod anglickým označením home office, sa na nejaký čas stane realitou aj mnohých Slovákov. Niektorí ľudia budú pracovať z domu po prvýkrát, čo znamená, že musia prísť na to, ako udržať pozornosť na pracovné úlohy v prostredí, ktoré nemusí produktivite práve dvakrát nahrávať. Existujú dva spôsoby, ako podávať výsledky a nenechať sa rozhodiť - od vytvorenia príjemného prostredia až po spôsob komunikácie so svojím tímom.

Zdroj: Getty Images

Koronavírus alebo nie, kľúčom k home office je jasná komunikácia s nadriadeným a jasná informácia o tom, čo od vás očakáva. V bežných podmienkach trávia mnohí ľudia čas v blízkosti svojho šéfa, vtedy komunikácia prebieha ľahko a bezproblémovo. To ale pri práci z domova neplatí a je pravdepodobnejšie, že môže prísť ku komunikačnému šumu, uviedla Barbara Larsonová, profesorka manažmentu Severovýchodnej univerzity v americkom Bostone, ktorá študuje prácu na diaľku. Ale aj tí, ktorí sú na home office zvyknutí, sa môžu cítiť nedostatočne koordinovaní a izolovaní.

Štúdia, ktorú vlani uskutočnila online agentúra Buffer, zistila, že samota bola druhým najčastejším hláseným problémom, ktorý zažívalo 19 percent respondentov. Kvôli samote môžu byť menej ľudia motivovaní a výkonní. Preto by komunikácia s nadriadeným a kolegami z domu mala byť čo najbohatšia, napríklad vďaka videohovorom. Ďalší tip môže znieť banálne, ale je užitočný: Správajte sa naozaj ako v práci. Napríklad to, že môžete doma chodiť v pyžame, neznamená, že by ste mali. Osprchujte sa a oblečte.

Zdroj: Getty Images

Taktiež je dôležité vytvoriť si priestor vyhradený len pre prácu. Nemať doma dobre vybavenú kanceláriu môže dočasne znížiť produktivitu. Takže namiesto toho, aby ste ležali v posteli s laptopom na bruchu, skúste niečo rafinovanejšie. Stačí taká drobnosť, ako posunúť nočný stolík do kúta, kde nebudete ničím vyrušovaní, zapojiť si na ňom počítač a posadiť sa k nemu na vhodnej, najlepšie ergonomickej stoličke. To potom slúži aj ako dôležitý signál ostatným, ktorí s vami žijú v jednej domácnosti, že ste "v práci". Vytvorte doma hranice, ktorým budú členovia rodiny rozumieť. Napríklad keď sú dvere zavreté, predstierajte, že tam nie ste.

Keď máte vyčlenené pracovisko, kde sa môžete nerušene sústrediť, je ľahšie užívať si výhody práce na diaľku. V prieskume 7000 zamestnancov, ktorý minulý rok vykonal server Flex Jobs, 65 percent uviedlo, že sú pri home office produktívnejší. Medzi výhody radili menej vyrušovania zo strany kolegov, menej kancelárskych klebiet aj menej stresu z dochádzania do práce.