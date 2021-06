Päť dôvodov, prečo sa ľudia obávajú návratu do kancelárií: Stotožníte sa s nimi aj vy?

USA - Ak sa obávate návratu do kancelárie, nie ste sami. Asi jeden zo štyroch pracovníkov, ktorí v súčasnosti pracujú z domu kvôli pandémii, by najradšej prešiel na úplný home office, vyplýva z marcového prieskumu medzi viac ako tisíc pracovníkmi. Prinášame vám päť najčastejších dôvodov, prečo sa ľudia obávajú príchodu späť na pracoviská.

Niektorí ľudia tvrdia, že by ochotne súhlasili so znížením platu, len aby mohli naďalej pracovať z domu. Až 42 % pracujúcich dokonca uviedlo, že plánujú začať s hľadaním nového zamestnania, ak ich spoločnosť ukončí politiku home officu. Vyplýva to z prieskumu Prudential u 2 000 dospelých v USA, ktorí počas pandémie pracovali z domu. „Niektorí ľudia sa nechcú vrátiť do práce, pretože, priznajme si, práca z domu je menej problémová,“ uviedla Margie Warrellová, pracovná koučka.

Zamestnanci sa dokonca podelili s piatimi obavami z návratu späť do kancelárií. Pokiaľ zdieľate podobné pocity, možno vám pomôžu tipy odborníkov, ktorí prezradili, ako si čo najviac uľahčiť prechod od home officu ku práci v kancelárii.

Zdroj: Getty Images

1. Mám obavy z návratu do kancelárie plnej zárodkov

Za posledný rok bola Caitlyn, špecialistka na licencie v zdravotnom poistení v Iowe, vo svojej kancelárii aj mimo nej. Jej pracovníci boli prvýkrát privolaní späť v júni, len aby ich poslali späť domov krátko po tom, čo sa jeden zo zamestncov dostal covid-19. Do mesiaca sa vrátili do kancelárie, ale začiatkom novembra malo pozitívny test zhruba 30 ľudí, takže opäť prešli na home office.

Do prvého júna sa všetci vrátili späť do kancelárií. Caitlyn sa bojí, že bude musieť znova odvracať choroboplodné zárodky. „Mojou najväčšou obavou je skutočnosť, že nie všetci ľudia nosia svoje rúška rovnako – niekto si zakrýva ústa a nos, niekto si zakrýva len ústa, niekto si dá dole rúško, keď hovorí – a nie každý si po sebe upratuje,“ povedala Caitlyn.

2. Páči sa mi moje nastavenie typu "pracujem z domu" a rovnako ľahko môžem svoju prácu vykonávať na diaľku

Rovnako ako mnoho ľudí, aj Jonas, študent formálnej matematiky a manažmentu vedomostí, sa najskôr snažil prispôsobiť práci z domu. V tomto okamihu pandémie je však pre neho jeho nastavenie z domu dokonale vhodné. Kúpil si druhý monitor a zelenú obrazovku pre profesionálne videohovory a vymyslel systém, ktorý ho nerozptyľuje. Iba nerád by sa všetkého vzdal.

Zdroj: Getty Images

„Vynakladať všetok ten čas, úsilie a peniaze a teraz sa vrátiť k predpandemickej rutine je nanič,“ povedal Jonas, ktorý žije v nemeckom Erlangene. „Všetku slobodu, ktorú si užívame v našich home officoch – nosenie akýchkoľvek nohavíc, ktoré sa vám páčia, štruktúrovanie dňa, aby vám sedel lepšie ako predvolené 9:5, rýchle polhodinové zdriemnutie, ak vás pracovný problém stresuje – to všetko zmizne,“ poznamenal Jonas.

Podľa neho sa v súčasnosti zdá pravdepodobné, že vyššie postavené osoby na jeho univerzite presadzujú návrat do učebne. „Myslia si, že pre akademický úspech je rozhodujúca osobná diskusia, ale myslím si, že volanie na Zoome je v niektorých zmysloch takmer rovnako dobré a v niektorých zmysloch ešte lepšie,“ dodal. Ak má byť konečným plánom návrat späť, Jonas uviedol, že je pripravený zapojiť svoju úniu a zistiť, či spoločne s kolegami dokáže presadiť otvorenejšiu politiku.

3. Som introvertka, ktorá sa bojí malých rečí, a trochu som pribrala a cítim sa za to rozpačito

Pre Stacey, finančnú manažérku pre výskum v zdravotníctve, ktorá žije v Salt Lake City, sú obavy dvojnásobné. Po prvé, ako introvertka sa skutočne neteší na to, že bude musieť v práci vystupovať ako extrovert. Skúsila sa vrátiť späť, ale zistila, že je to pre ňu vyčerpávajúce. „Nedávno som sa prihlásila na očkovaciu kliniku a v priebehu štyroch hodín som hovorila s viac ľuďmi, ako za celý predchádzajúci rok. Na konci som bol vyčerpaná,“ vysvetlila Stacey. Zároveň si je vedomá nabratých kíl, ktoré sa objavili počas pandémie. „Viem, že všetci ostatní počas pandémie tiež trochu pribrali, ale cítim sa pri tom v tomto okamihu rozpačito. Navyše, čo si vôbec oblečiem do kancelárie?“ obáva sa Stacey.

Zdroj: Getty Images

Stacey má však šťastie, jej pracovné oddelenie sa snaží vyhovieť individuálnym potrebám pracovníkov. Jej manažéri nedávno usporiadali stretnutie, na ktorom ľudia otvorene diskutovali o svojich preferenciách. Mnoho zamestnancov sa cítilo podobne ako Stacey a chcú flexibilitu pri praní, umývaní riadu alebo starostlivosti o svoje deti medzi stretnutiami. Iní majú pocit, že sa im na pracovisku darí a musia vypadnúť z domu. „Hlavným výsledkom tohto stretnutia bolo, že si vyberieme, čo chceme urobiť, a som za to nesmierne vďačný. Pravdepodobne pôjdem do kancelárie v pondelok a vo štvrtok a zvyšok týždňa budem pracovať z domu,“ dodala Stacey.

4. Som ázijský Američan a mám strach, že sa stanem terčom trestných činov z nenávisti

Jerry je priemyselný dizajnér pracujúci v technologickom priemysle v New Yorku. Na svoju pozíciu nastúpil v júni 2020 a odvtedy pracuje z domu. „Momentálne sa dajú moje povinnosti plniť na diaľku a nemusím byť v kancelárii,“ uviedol.

„Mám spolupracovníkov v iných oddeleniach (predaj, IT, atď.), ktorí sú v kancelárii väčšinu dní, ak nie celý týždeň, ale keďže moja spoločnosť pokrýva niekoľko časových pásiem, práca z domu znamená, že si môžem rozdeliť pracovný deň do blokov. Je to oveľa efektívnejšie, ako refrešovanie mailovej adresy s čakaním na odpoveď a hľadaním spôsobov, ako zabiť čas, keď sa veci dejú pomaly,“ vysvetlil Jerry.

Zdroj: Getty Images

Taktiež je ázijský tichomorský ostrovan, takže práca z domu preňho znamená, že sa dokázal vyhnúť jazdeniu metrom uprostred celonárodného problému Američanov s páchania trestných činov z nenávisti voči Aziatom. „Moje obavy z návratu do kancelárie sú v súčasnosti väčšinou zakorenené v sociálnom strachu. Minulý rok som už čelil obťažovaniu v súvislosti s mojou rasou a vinou na covid-19,“ prezradil Jerry. Ako Newyorčan by preto chcel pracovať výhradne z domu a minimalizovať kontakt s vonkajším svetom.

5. Som zdravotne postihnutá a mám strach, že budem nútená vrátiť sa do kancelárie a stratiť výhody, ktoré som dosiahla v oblasti kvality života

Rebecca je špecialistka na riešenie problémov v oblasti telekomunikácií, ktorá žije v štáte Washington. Je zdravotne postihnutá a povedala, že keď sa jej kancelária v marci minulého roka úplne uzavrela, kvalita jej života náhle vzrástla. „Nestrácala som dve hodiny denne dochádzaním a dve až tri hodiny denne zotavovaním sa z pracovného dňa. Mala som energiu, vytvorila som si návyk na pečenie,“ prezradila Rebecca.

Keď jej manažéri začiatkom tohto roka naznačili návrat do kancelárie, Rebecca uviedla, že z toho mala záchvaty úzkosti. „V januári som začala mať nočné mory, že je nový rok a musíme sa vrátiť. Bola som a som vystrašená z toho, že som bola nútená vrátiť sa do kancelárie a stratiť výhody, ktoré som dosiahla v oblasti kvality života,“ uviedla.

Zdroj: Getty Images

„Neviem, ako veľmi môžem vyjadriť svoje zdesenie nad myšlienkou, že sa musím vrátiť do kancelárie, že budem musieť dochádzať každú hodinu päť dní v týždni a sedieť pod žiarivkami, ktoré denne vyvolávajú záchvaty migrény,“ povedala. Začala si dokonca hľadať novú prácu, ktorá by jej umožnila pracovať na diaľku. Vzhľadom na to všetko bolo nesmiernou úľavou, keď jej manažéri nedávno oznámili, že zamestnanci si môžu zvoliť dni, ktoré chcú stráviť v kancelárii, alebo dokonca zostať úplne na home office.

Ako podľa odborníkov riešiť úzkosť z návratu do kancelárie?

Ak pociťujete zvýšenú úzkosť z návratu do kancelárie, existujú účinné spôsoby, ako to vyriešiť (okrem zrejmej možnosti dať sa zaočkovať, aby ste sa chránili pred vírusom a nenakazili ostatných).

1. Poraďte sa so zamestnávateľom o svojich možnostiach

Ak máte pocit, že v tejto veci máte nejaké zastúpenie a preukázali ste, že vašu prácu je možné ľahko vykonať z domu, možno budete chcieť zvážiť rozhovor so svojím šéfom o tom, ako urobiť súčasnú dohodu trochu trvalejšou. Avšak opatrne: nepoužívajte slovo "natrvalo".

Zdroj: thinkstock

„Navrhnite skúšobnú dobu, aby ste zistili, ako to chodí, keď pracujete úplne na diaľku, aj keď sú ostatní členovia tímu v budove alebo pracujú v hybridnom modeli,“ povedala vedúca oddelenia Stockxu Tracy Coteová. „Vášmu manažérovi to dá útechu, že dohodu je možné ukončiť, ak nefunguje, a je pravdepodobnejšie, že ju vyskúša,“ dodala Coteová.

Môžete tiež požiadať svojho šéfa alebo manažéra, aby prijal opatrenia na zaistenie bezpečnosti na pracovisku, uviedla Marney Whiteová, docentka sociálnych a behaviorálnych vied na Yale School of Public Health. „To by mohlo znamenať zníženie počtu ľudí v kancelárii v jednom okamihu, minimalizovanie potenciálu blízkych kontaktov, vytváranie samostatných pracovných priestorov namiesto spoločných zhromaždovacích miest alebo umožnenie flexibilného rozvrhu hodín,“ uviedla Whiteová.

2. Uznajte stres, ktorý cítite

Je v poriadku, že sa po návrate do kancelárie necítite na 100 % v poriadku. Ak máte pocit, že ste v napätí alebo v preťažení niekoľko dní či týždňov pred návratom, priznajte to, povedala Warrellová.

Zdroj: Getty Images

„To neznamená, že by ste sa mali zaoberať tým, čo vás znepokojuje, ale uznať všetky emócie ako legitímne. Pravdou je, že iba ak vlastníte svoje obavy, môžete sa vyhnúť tomu, aby vlastnili obavy vás,“ dodala Warrellová.

3. Ponorte sa späť do socializácie

Ak ste úplne očkovaní, ale stále máte obavy z chodenia na verejnosť, pokúste sa postupne ponoriť do normálu, povedala Whiteová. Napríklad, ak ste boli celý čas doma, prevezmite iniciatívu a pozvite skupinu ďalších očkovaných priateľov na piknik alebo výlet. „Keď sa to začne zdať normálnejšie, môžete sa posunúť smerom k stretnutiam s očkovanými ľuďmi v interiéroch. Táto stratégia je podobná efektívnej liečbe úzkosti, ktorá sa nazýva systematická desenzibilizácia, kedy liečba vystavuje ľudí situácii vyvolávajúcej strach postupne,“ uviedla Whiteová.

4. Zamerajte sa na to, na čo sa v kancelárii tešíte

Nedávna štúdia ukázala, že osobne vidieť kolegov v práci je silnou motiváciou pre návrat na fyzické pracovisko. Predtým, ako sa vrátite späť do kancelárie, znova sa spojte s obľúbenými spolupracovníkmi a uvidíte, aké majú pocity z veľkého návratu. „Pozvite spolupracovníkov, aby sa podelili o to, na čo sa tešíte a ako to urobíte zábavným. Pripojenie zvyšuje odolnosť, takže ešte predtým, ako sa vrátite do kancelárie, zabavte sa a nájdite ľahké spôsoby, ako sa smiať na prechode, vrátane frustrácií,“ vysvetlila Warrellová.

5. Uľahčujte si prvých pár týždňov a uprednostnite rutiny a rituály starostlivosti o seba

Po návrate do kancelárie nezabudnite na rutiny a rituály, ktoré vás v priebehu pandémie tešili. „Napríklad, ak ste si rozdelili denný maratón Zoom s prechádzkami vo svojom okolí, zvážte pravidelnú prechádzku cez obed,“ povedala Warrellová.

Keď sa budete prispôsobovať kancelárskemu životu, pripravte sa na to, že prídete domov oveľa vyčerpanejší, ako si myslíte. „Aj keď si prispôsobenie sa novým protokolom môže vyžadovať iba pár sekúnd, mnohým sa počiatočný príchod zdá byť duševne nepríjemný. Bude to vyžadovať ďalšiu mentálnu energiu, aby si ste sa mohli adaptovať a zvládnuť to,“ dodala Warrellová.