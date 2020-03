FOTO Študent narazil v Antarktíde na záhadný úkaz: Fialový rybník, žeby kvôli tomuto?

Študent doktorandského stupňa na Univerzite biologických prírodných vied vo Washingtone sa vybral na Antarktídu, aby tam skúmal miestny druh komára Belgica Antarctica. Ide o najväčší epidemický hmyz na tomto kontinente. Namiesto toho však na skalnom ostrove Humble kúsok od pobrežia objavil rybník s vodou zafarbenou do fialova.

A strikingly purple pond on Humble Island, Antarctica. We think the color comes from penguin colony “input” nearby. But why it turns so purple... not sure. pic.twitter.com/WxLXuLoHM9