Dvojica prežívala super rande, vtom sa všetko zvrtlo: Tínedžer vyberal peňaženku a... preboha!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Devätnásťročný Anthony Ciccarelli z New Yorku omylom postrelil svoju priateľku počas rande v reštaurácii. Podľa najnovších informácií bola zbraň ukradnutá a na ženu vystrelil po tom, čo rukou siahol do vrecka po peňaženku. Tínedžerovi hrozí sedem rokov väzenia.