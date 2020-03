Seniorku na smrť vydesil mega had: Keď ho zbadal odchytávač... najväčší, akého som videl za 27 rokov!

"Bol to najväčší had, na akého som za 27 rokov narazil," povedal novinárom. "Pani otvorila predné dvere a na smrť sa vydesila." To, čo ležalo pred domom na predmestí Oxenford, bola päť metrov dlhá krajta tmavá - albín. Had vážil viac ako 80 kilogramov, a tak mal Harrison šťastie, že bol vcelku prítulný.

Zdroj: Facebook/Gold Coast and Brisbane Snake Catcher

"Pytóny tmavé v Austrálii nežijú, takže je jasné, že to bol niečí nelegálne maznáčik. Musel stráviť celý život v zajatí, takže bol zvyknutý na to, že ho niekto berie do ruky," dodal. "Kŕmia sa potravou, ktorú potrebujú naše pôvodné zvieracie druhy, a hrozí tiež riziko zavlečenia vírusov, ktoré môžu vyhladiť celú austrálsku hadiu populáciu," uviedol Harrison.

Zdroj: Facebook/Gold Coast and Brisbane Snake Catcher

Zdroj: Facebook/Gold Coast and Brisbane Snake Catcher

Po tom, čo obrovského hada odchytil, zavolal na ministerstvo poľnohospodárstva a rybolovu, aby si pre zviera prišli. Následne išiel vyzdvihnúť zo školy svojho syna Jensena, aby sa mohol stretnúť s tak impozantným tvorom. "Keď sme ho vytiahli z kufra auta, nemohol uveriť, že je ozajstný," povedal odchytávač.

Zdroj: Facebook/Gold Coast and Brisbane Snake Catcher

Prísne austrálske zákony týkajúce sa biologickej bezpečnosti znamenajú, že pytón bude s najväčšou pravdepodobnosťou utratený. "Bolo trochu smutné sa s ním hrať a vedieť, čo ho asi čaká," dodal Tony. Za chov zakázaných plazov, ako je krajta tmavá, hrozí v austrálskom štáte Queensland pokuta až vo výške 130.550 austrálskych dolárov (približne 72 500 eur).