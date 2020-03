Žena sa poobede sprchovala, keď zrazu utrpela strašný šok: Experti varujú, na toto si dávajte pozor!

Do rodinného domu v Gold Coast boli privolaní záchranári k žene, ktorú zasiahol blesk. K incidentu došlo vo chvíli, keď sa krátko popoludní sprchovala počas elektrickej búrky. "Žena nemala žiadne zranenie, ale utrpela šok. Bola prevezená do nemocnice, jej stav je stabilizovaný," uviedla hovorkyňa ambulantnej služby Queensland Ambulance Service.

Zdroj: Getty Images

V súvislosti s týmto prípadom odborníci odporúčajú, aby sa ľudia počas búrky zdržiavali mimo sprchy a neboli v kontakte so žiadnym vodovodným potrubím, čiže by nemali ani umývať riad. V opačnom prípade riskujú zasiahnutie bleskom. Tiež by nemali používať káblové telefóny (mobily sú v poriadku), počítače a iné elektronické zariadenia.