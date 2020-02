Ak cez víkend robíte TOTO, okamžite s tým prestaňte: Inak sa nevyhnete priberaniu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BARCELONA - Mnoho ľudí si cez víkend po náročnom pracovnom týždni rado pospí a raňajky z toho dôvodu odsúva na neskoršiu hodinu. Keď to ale robíte často, podľa španielskych vedcov to vedie k priberaniu, a to aj v prípade, že neskoré víkendové raňajky majú rovnakú energetickú hodnotu ako tie cez pracovný týždeň. Za hlavnú príčinu sa považuje skutočnosť, že telo je zvyknuté raňajkovať v pravidelný čas a pri odklade prvého jedla dňa živiny horšie spracováva. Na štúdiu upozornil britský Daily Mail.