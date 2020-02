Tajnička v Kolese šťastia na FOTO vyvolala totálne rozpaky: Toto má byť rodinná šou!

Riešenie otázok v televíznych kvízoch prináša divákom nielen ponaučenie, ale aj zábavu. Minulý štvrtok však americké vydanie relácie Koleso šťastia vyvolalo svojím dvojzmyslom aj rozpaky. Riešenie jednej z tajničiek totiž znelo: "Natieranie mojej talianskej klobásy."

Come on #WheelOfFortune this is supposed to be a family show! pic.twitter.com/QYHUVp729c