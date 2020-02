Google Maps zachytili to, čo mala vidieť iba farmárova priateľka: FOTO videla aj teta z Kanady!

HUETTENBERG - S jedinečným nápadom, ako požiadať priateľku o ruku, prišiel istý zamestnanec farmy v nemeckom Huettenbergu. Nakoniec ho vďaka službe Google Maps ale obdivujú ľudia na celom svete. Paradoxné je aj to, že autor myšlienky o ničom nevedel, až kým mu nezavolala teta zo zámoria.

Steffen Schwarz požiadal o ruku svoju partnerku veľmi originálnym spôsobom. V kukuričnom poli v centrálnom Nemecku vytvoril sejačkou obrovský nápis "Vezmeš si ma?" v nemčine. Lenže otázka, ktorú adresoval žene svojho srdca, bola vďaka Google Maps zaznamenaná viacerými užívateľmi tejto aplikácie po celom svete.

Zdroj: google maps

"Keď som to napísal, zavolal som priateľke, nech prezrie pole dronom. Povedal som jej, že som tam videl veľa diviakov. Spočiatku to nevidela, lebo dron letel príliš nízko. Potom to však zbadala a okamžite súhlasila," hovorí Steffen. Vraj netušil, že jeho romantický počin zachytili Google Maps, až kým mu záber z poľa neposlala teta z Kanady. Svadba je naplánovaná na jún a opäť na nej plánujú využiť dron, tentokrát na výrobu svadobných fotografií.