Mýtický yeti pobúril celú krajinu: Vôbec nevyzerá tak, ako na VIDEU!

KÁTHMÁNDÚ - V Nepále sa medzi expertmi a úradníkmi rozhorel spor o yetim. Tentokrát sa ale netýka toho, či tento mýtický tvor existuje, alebo nie. Ide o to, ako "naozaj" vyzerá, napísal spravodajský server BBC News.

"Toto nie je správne. Vláda si jednoducho nemôže robiť, čo sa jej zachce. Keby ste mi nepovedali, nevedela by som, že je to yeti," hovorí okoloidúca Rešma Šréšthaová a krúti hlavou pred dvojmetrovou sochou, ktorá sa ocitla v ohnisku tohto sporu.

Príjazd prvej z viac než stovky sôch so slovami "Visit Nepal" (Navštívte Nepál) mal byť začiatkom rok trvajúcich osláv toho, čo môže táto himalájska krajina ponúknuť okolitému svetu. Čoskoro ale budú tieto sochy stáť v celom štáte - pri obľúbených turistických atrakciách, v obchodných centrách a dokonca aj v niektorých základných táboroch v Himalájach. Cieľom tejto propagačnej akcie je nalákať do oblasti milióny turistov, zatienil ju ale spor o vzhľad sôch. "V ľudových povestiach je yeti opisovaný ako veľký tvor podobný opici. Ale na novom logu vyzerá ako bojovník sumo. To nezodpovedá mýtickej postave, ktorá bola opísaná v mnohých ľudových príbehoch," povedal Rám Kumár Pandej.

Zdroj: Youtube/Ramesh ji

Umelecký výbor pre yetiho, ktorý sochy nechal vyrobiť, si za ich podobou ale stojí. Koordinátor skupiny Prem Prabhát Gurung tvrdí, že vzhľadom na to, že ide o mýtické stvorenie, je potrebné nechať priestor pre kreatívnu slobodu. "Naším cieľom je prezentovať yetiho ako symbol mieru, zmierenia a pokory a nie ako hrôzu budiaceho tvora. Ľudia po celom svete by mali poznať Nepál nielen vďaka Everestu či Budhovi, ale aj kvôli yetimu," vyhlásil Gurung.