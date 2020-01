VIDEO Dôchodca si kúpil v starožitníctve taburetku: Z toho, čo v nej našiel, skoro odpadol

OWOSSO - Zákazník predajne s použitým nábytkom v štáte Michigan zažil šok po tom, ako si domov priniesol taburetku. Nachádzal sa v nej totiž značný finančný obnos. Kupujúci sa však zachoval veľmi čestne a peniaze vrátil pôvodnej majiteľke. Kuriózne na celej situácii je to, že o závratnej sume v kuse nábytku vôbec nevedela.

Howard Kirby z mesta Owosso si po Vianociach kúpil taburetku za 70 dolárov (63 eur). Jej kúpou ale mohol získať oveľa viac. Stolička mala totiž sedačku otvárateľnú na zips a keď ju otvorila Kirbyho manželka, našla vnútri 43 170 dolárov (vyše 38 000 eur). Mnohých ľudí by takýto nález pokúšal a nechali by si ho, no Howard sa zachoval ako čestný muž a peniaze odovzdal pôvodnej majiteľke Kim Fauth-Newberryovej.

"Robím čo môžem, aby som žil podľa Kristovho učenia. Čo som urobil, je správne. Tie peniaze určite potrebujú a pomôžu im," uviedol 54-ročný Američan. Newberryová pritom o peniazoch v taburetke vôbec netušila Taburetka patrila jej starému otcovi Phillipovi Fauthovi, ktorý zomrel v júli.

"Bol to skromný a staromódny muž. Vždy všetko platil v hotovosti," povedala jeho vnučka. Finančný obnos tvorili stodolárové bankovky oddelené kancelárskymi sponami a doplnené ručne písanými poznámkami.