FOTO Mama kúpila dcérke na Vianoce bábiku: Hrozivý nález v jej hlave, to nečakala ani v najhoršom sne

Elizabethina dcéra Ellie si vždy želala dostať pod stromček bábiku merbaby. Keď ju konečne tento rok dostala, dala jej meno Pearl. Jej vzhľad ju však vyľakal. Mala šupinatú pokožku, zelené vlasy a strašidelné oči. Jej mama sa preto rozhodla, že bábiku nafarbí na blond, no ani to príliš nepomohlo. Neskôr objavila "nemocnicu" pre bábiky a plyšových medvedíkov v meste Secausus v New Jersey, kam ju poslala na reparáciu. Opravenej bábiky sa však nedočkali. Namiesto toho im volala polícia, aby im oznámila, že v hlave bábiky bolo ukrytých 56 gramov kokaínu.

Zdroj: Facebook/Elizabeth Faidley ​

"Najprv naznačili, že kokaín je môj. Trpezlivo som im vysvetlila, že nikdy v živote som kokaín ani len nevidela," Faidleyová. Policajt si napokon uvedomil, že by bolo zvláštne, keby žena napchala kokaín do bábiky a následne ju poslala na opravu. Po presnejšom prieskume polícia Elizabeth konečne uverila, že droga jej naozaj nepatrí. Pearl ostala na policajnej stanici ako dôkaz čakajúci na medzinárodný drogový súd.

Faidleyová, ktorá pracuje ako učiteľka, svojej dcérke povedala, že Pearl má veľa problémov a v "nemocnici" strávi dlhší čas. Svoj príbeh, hoci sa stal ešte v roku 2015, zverejnila na Facebooku až teraz. Zdieľali ho už desaťtisíce ľudí. Elizabeth všetkým zaželala šťastné a veselé Vianoce bez bábik a drog.