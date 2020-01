BRATISLAVA - RTVS pripravila pre fanúšikov Zem spieva novinku. Počas tretej série obľúbenej folklórnej šou budú mať jedinečnú príležitosť vrátiť späť do hry jedného zo svojich obľúbencov, ktorý aktuálne prebiehajúcich úvodných kolách vypadol/vypadne. Vďaka fanúšikom nakoniec predsa postúpi, a to priamo do finále.