FOTO Žena našla na záhrade obrieho pytóna: Bol akýsi nafúknutý, desivý nález vo vnútri tela

V pondelok ráno volala lovcovi hadov Stuartovi McKenziemu neznáma žena, ktorá vo svojej záhrade našla pytóna. Stred tela mal neprimerane zväčšený, takže sa dalo predpokladať, že mu nejaké zviera padlo za obeť. "Zobral som ho k veterinárovi, ktorý do hadieho žalúdka zaviedol mikročip," píše McKenzie vo svojom facebookovom príspevku na stránke Sunshine Coast Catchers.

Zverolekár zistil, že v žalúdku pytóna sa nachádza prehltnutá mačka. Následne kontaktoval jej majiteľku. "Bola evidentne veľmi smutná a jej deti boli zdrvené," prezradil Stuart. Dodal, že podobné prípady sú neobvyklé, no ľudia by si i tak mali dávať pozor na svojich domácich miláčikov. Dotyčný pytón bol vypustený späť do voľnej prírody.