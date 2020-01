Hrôza v Austrálii má fatálne následky: Mizerná kvalita ovzdušia, dym z požiarov obíde celú Zem

Obyvatelia Melbourne sa v utorok zobudili už druhý deň po sebe v meste s "nebezpečne nízkou" kvalitou ovzdušia, pričom v popoludňajších hodinách už bola vyhodnotená ako najhoršia na svete, čo potvrdil aj Brett Sutton - riaditeľ úradu pre zdravotníctvo štátu Viktória. Sutton zdôraznil, že ľudia by sa mali za takýchto podmienok zdržiavať vnútri, pričom zdravotné ťažkosti hrozia aj zdravým osobám.

Výrazne znížená kvalita ovzdušia ovplyvnila aj kvalifikáciu na prvé grandslamové podujatie sezóny Australian Open, ktoré sa taktiež koná v Melbourne. Hoci sa zápasy odohrali podľa plánu, organizátori museli obmedziť tréningové jednotky pre hráčov. Hustota dymu dosiahla podľa DPA takú úroveň, že v meste sa aktivovali protipožiarne alarmy.

Očakáva sa však, že v najbližších hodinách by sa mali v oblasti začať dažďové prehánky, pričom podľa slov Shana Fitzsimmonsa z Vidieckej požiarnej služby štátu Nový Južný Wales je dážď "najlepšia správa, akú požiarnici za posledné mesiace počuli".

Pre dlhotrvajúce sucho austrálska vláda pristúpila aj k usmrteniu viac ako 5000 divých tiav, ktoré podľa nej ohrozovali miestne aborigénske komunity a ekosystém južnej Austrálie. Napriek tomu, že Austrália je podľa odhadov domovom najväčšieho počtu tiav na svete, dosahujúceho viac ako milión kusov, nejde o pôvodný druh. Dym z požiarov spôsobil okrem Melbourne značné problémy aj v iných mestách vrátane Sydney a Canberry, pričom dosiahol až k Novému Zélandu a do Južnej Ameriky.

Dym z požiarov obíde celú Zem

Dym z masívnych lesných požiarov v Austrálii obíde celú Zem. Informuje o tom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír, podľa ktorého oblaky dymu z požiarov v čase Nového roka prešli cez Južnú Ameriku a do 8. januára už prešli pol sveta. "Očakáva sa, že dym spraví minimálne jeden celý okruh okolo sveta," cituje NASA spravodajský portál BBC.

Stovky lesných požiarov spaľujú Austráliu už niekoľko mesiacov, pričom si vyžiadali najmenej 28 mŕtvych a zničili viac ako 2 000 domovov. Ich bezprecedentný rozsah a intenzitu podľa odborníkov zhoršujú klimatické zmeny.

Nedávne požiare boli podľa NASA také veľké, že vytvorili "neobyčajne veľké" množstvo búrok vyvolaných ohňom. Tie dostali dym do stratosféry, v niektorých prípadoch až do výšky 17,7 kilometra. "Keď sa dostane do stratosféry, môže dym precestovať tisícky míľ od jeho zdroja a ovplyvniť atmosférické podmienky na celom svete," vysvetlila NASA s tým, že študuje vplyv dymu v takejto výške a aj to, či spôsobuje atmosférické ochladzovanie alebo otepľovanie.