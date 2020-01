FOTO Mladík chcel odfotiť prvý východ slnka v novom roku: Namiesto toho zachytil magický prízrak

SNOWDON - Britský turista sa vydal do hôr v severnom Walese, aby vyfotil východ slnka. Nečakal, že sa mu podarí zachytiť oveľa viac. Na jeho fotografiách sa objavuje postava v oblakoch, okolo ktorej je viditeľný kruh dúhy. Aj keď to pôsobí magicky, ide o obyčajnú optickú ilúziu.

Zatiaľ čo sa zvyšok sveta zobudil 1. januára s bolesťou hlavy, suchom v ústach a opicou, Rhys Pleming sa spolu s kamarátom vydal na Snowdon, najvyšší vrchol vo Walese, aby tam vyfotografovali prvý východ slnka v novom roku. Na vrchole hory sa mladíkovi naskytol nádherný úkaz známy ako Brockenov prízrak. Na fotkách sa zdá, že z oblakov zostupuje anjel, okolo ktorého je viditeľný kruh dúhy a svetla.

Zdroj: Instagram/rhysi89

Bez znalosti tohto fenoménu by ste ľahko niekoho presvedčili o tom, že je to paranormálny jav. Ide ale len o optickú ilúziu, ktorá sa vytvorí vždy, keď slnko zasvieti za niekým, kto sa pozerá z hrebeňa do hmly.

Aj napriek tomu si Pleming myslí, že fotky sú majestátne. "Východ slnka bol viditeľný len z polovice, ale s kamarátom sme sa rozhodli, že aj tak pôjdeme. Povedal mi, aby som kráčal vpred. Mohlo byť tak štvrť na deväť, keď som začal robiť prvé fotky vychádzajúceho slnka. V tom čase tam bolo niekoľko ďalších ľudí," spomína si.

Zdroj: Instagram/rhysi89

Keď o hodinu neskôr dorazil na vrchol aj Rhysov kamarát, stali sa svedkom spomínaného fenoménu. Bolo to perfektne načasované. Iný turista, ktorý bol v tom čase na vrchole tiež, priznal, že na hore bol už viac ako štyridsaťkrát, Brockenov prízrak ale ešte nikdy nevidel. Sám Rhys dodáva, že vidieť tento prízrak je naozaj rarita.