Infračervená technológia odhalila na egyptských múmiách skryté tajomstvo

Až do objavu v Deir el-Medina boli tetovnia doteraz nájdené len na šiestich mumifikovaných jedincoch v starodávnych egyptských lokalitách. No infračervené fotografie, ktoré zachytávajú vlnové dĺžky svetla neviditeľné voľným okom, menia pohľad na to, čo vieme o starovekom Egypte. "Je kúzelné pracovať v starodávnej hrobke a zrazu vidieť tetovanie na mumifikovanej osobe pomocou infračervenej fotografie," uviedla archeologička Anne Austinová z Univerzity v Missouri. Spolu so svojimi kolegami skúmala múmie v rokoch 2016 až 2019.

Vzory a umiestnenie tetovaní sa na trinástich mumifikovaných Egypťanoch líšia. Spomedzi týchto tiel je len jedno mužské. Podobnú techniku použil nedávno archeológ Renée Friedman z Oxfordskej univerzity, ktorý pred časom odhalil tetovania na dvoch egyptských múmiách starých 5100 rokov.

Je pravdepodobné, že tetovanie žien v starovekom Egypte symbolizovalo plodnosť a sexualitu. Podľa Austinovej však tetovanie žien z tejto lokality súvisí skôr s liečiteľskou alebo kňazskou symbolikou. Na jednej z fotografií infračervené svetlo odhalilo tridsať tetovaní na rôznych častiach ženského tela. Krížové vzory na jej ramenách sa nevyskytujú u žiadnej inej ženskej múmie. Niekoľko ďalších tetovaní pripomína egyptské hieroglyfy. Ďalšia múmia mala na krku tetovanie znázorňujúce ľudské oko, čo je staroegyptský symbol spojený s ochranou. Pomocou tetovaní na múmiách môžu vedci zistiť, ako boli v minulosti používané a čo znamenali. "Všetky nové objavy o tetovaniach sú prekvapujúce, pretože táto staroegyptská prax nie je príliš známa," dodala egyptologička Kerry Muhlesteinová z Univerzity Brigham Young v Utahu.